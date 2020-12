STOR AVSLØRING: Det britiske gravenettstedet Bellingcat (i samarbeid med The Insider, CNN og Der Spiegel) publiserte mandag en omfattende og svært detaljert gjennomgang av telefon- og reisedata som tyder på at eksperter på kjemiske våpen fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB var implisert i forgiftningen av dissidenten Aleksej Navalnyj, som ble akutt syk på et fly i august.

Få nyhetsbrevet hver ukedag: Alt du leser i denne artikkelen er hentet fra vårt daglige nyhetsbrev, som du kan få rett i innboksen ved å registrere deg her.

Mer konkret viser gjennomgangen at tre FSB-agenter – to av dem leger med falske identiteter – fulgte Navalnyj i Sibir og fikk støtte fra ytterlige fem FSB-ansatte i området. Kommunikasjonen mellom mennene øker kraftig like før forgiftningen og når Navalnyj forlater hotellet for å dra til flyplassen.

Avsløringen kommer også med nye opplysninger om at Russland fortsetter å holde seg med et program for kjemiske våpen og nervegiftgruppen Novitsjok spesielt, men at dette arbeidet er skjult i sivile forskningsinstitutter.

CNN har banket på døra hos Oleg Tayakin, én av mennene som blir avslørt som FSB-agent i den ferske publiseringen. Det kommer ikke mye ut av besøket, men den korte videoen er spennende likevel.

NUMMER 46: Sent mandag kveld norsk tid ble Joe Biden formelt utpekt som USAs neste president etter at 306 av 538 valgmenn – helt i tråd med valgresultatet i de respektive delstatene – stemte på ham. Biden kvitterte med en tale hvor han megetsigende slo fast at «demokratiets flamme ble tent i dette landet for lenge siden. Og vi vet nå at ingenting, verken en pandemi eller maktmisbruk, kan slukke den flammen».

Stemmegivningen forløp uten store problemer, selv om Trump-tilhengere flere steder gjorde åpenbare forsøk på å fikse utfallet – som i Nevada (der representanter for Det republikanske partiet holdt pressekonferanse for å «sertifisere» seks valgmannsstemmer til Trump), Michigan (der en gruppe Trump-tilhengere ga seg ut for å være valgmenn) og Arizona (der noen leverte formaliserte dokumenter med stemmer på Trump i forrige uke og siden hevdet å ha slått valgmennene på målstreken).

In other news: USAs justisminister William Barr, som siden valget har vært tydelig på at det ikke finnes beviser for omfattende juks, forlater stillingen sin allerede før jul – Donald Trump varslet det hele via Twitter («a traditional Trump send-off», ifølge BBCs korrespondent).

I går ble det også kjent at en av veteranene i Det republikanske partiet, Paul Mitchell, melder seg ut i protest mot Trumps gjentattet forsøk på å utfordre valgresultatet – «jeg har fått nok», uttaler politikeren, som nå blir uavhengig representant i Kongressen.

LUKSUSFELLEN: Norge er ikke lenger «verdens beste land» å bo i – vi stuper nemlig nedover på FN-lista som måler «menneskelig utvikling». Årsaken er at studien har fått et nytt parameter (i tillegg til helse, levestandard, utdanningsnivå og BNP justert for innbyggertall): Klimagassutslipp og forbruk.

Norge faller med 15 plasser – ned til verdens 16. mest utviklede land. Vi er nemlig det sjette drøyeste landet i verden i personlig forbruk*, og det 30. verste i personlig global oppvarming, ifølge NRK, som omtaler målingen.

Det er en «fattig» trøst at også USA, Canada, Australia og de arabiske oljelandene faller som steiner. Mange andre europeiske land stiger nemlig et tosifret antall plasser, deriblant Frankrike, Storbritannia, Italia og Spania.

*Seniorforsker ved Cicero, Robbie Andrew, har stilt spørsmålstegn ved UNDPs datagrunnlag for beregningen av ressursforbruk.

LYS I TUNNELEN? Kanskje/kanskje ikke er det håp i de intense brexit-forhandlingene, som henger mye på idéen om like konkurransevilkår – «a level playing field» – som skal sikre britisk innpass i det europeiske markedet. Dette handler enkelt forklart om at næringslivet på hver side av den engelske kanal bør reguleres etter like prinsipper, slik at ingen får konkurransemessige fordeler. Men britene vil jo egentlig bestemme alt selv – det var derfor de forlot EU i utgangspunktet.

Unionen har understreket at særegne, britiske regler som avviker fra de europeiske vil medføre mer begrenset markedstilgang. Men partene har nærmet seg hverandre gradvis gjennom forhandlingene – blant annet har EU godtatt å ikke innføre umiddelbar straffetoll eller strenge kvotebegrensninger før partene har forsøkt å forhandle seg fram til minnelige ordninger dersom konflikter oppstår.

Nylig lanserte EU-kommisjonen en rekke forslag til krisetiltak dersom partene ikke klarer å komme til enighet innen 31. desember – vi har en gjennomgang av disse her (målet er blant annet å hindre at den europeiske luftfarten stopper opp over natta, men de mest innbitte brexit-tilhengerne har vært svært kritisk til forslagene knyttet til fiskeri).

Nå kan du gi Filter i julegave!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig. Klikk her om du vil bli abonnent og støtte oss fast.

Nå kan du også støtte oss gjennom å kjøpe Filter Nyheter som gaveabonnement til jul! For 500 kroner får mottaker 6 magasiner hjem på døra, og kan glede seg over seriøs journalistikk på papir i et halvt år.

Bare klikk på boksen under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Vår egen Pål Nordseth har håndtegnet et julekort som vi sender deg på epost med en gang. Det kan du printe og legge under treet, sende med post eller e-post til den heldige.

Første Filter magasin kommer til mottaker i romjula eller rett over nyttår.