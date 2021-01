TILTALT IGJEN: 10 republikanere stemte for da riksrettstiltalen mot Donald Trump som forventet ble vedtatt i Representantenes hus onsdag kveld norsk tid. I tiltalen står Trump anklaget for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen i Washington D.C. for en drøy uke siden.

Tiltalen sendes nå over til Senatet. Republikanernes flertallsleder Mitch McConnell har imidlertid varslet at han ikke vil kalle inn senatorene før tirsdag 19. januar, dagen før Joe Biden formelt blir USAs neste president. En domfellelse av Trump krever 2/3 flertall. Mye avhenger av hva McConnell gjør. Onsdag ble det kjent at han ikke utelukker å stemme for å kjenne Trump skyldig.

RASENDE: Selv om han uttrykte seg både forståelig og fredelig i en ny videotale (publisert fra Det hvite hus’ Twitter-konto – han nevner ikke riksrettssaken) onsdag kveld, tegner det seg nå et bilde av en mer isolert, sint og bitter Donald Trump, som er rasende over at folk i hans indre sirkel ikke evner å beskytte ham mot det som foregår – til og med forholdet til advokaten Rudy Giuliani slår sprekker, ifølge amerikanske medier. Trump skal blant ha stilt krav om personlig å godkjenne alle refusjoner for utlegg Giuliani hadde da han reiste fra delstat til delstat med mål om å omgjøre valgresultatet for bare noen uker siden, samtidig som honorar for jobben blir tilbakeholdt.

FANT VÅPEN: Til tross for at bare 75 personer ble arrestert før eller etter stormingen av kongressbygningen onsdag i forrige uke, tok politiet beslag i en relativt stor mengde våpen: I bilen til en mann fra delstaten Georgia fant politiet et halvautomatisk håndvåpen og flere våpenmagasiner i en bag. Tidligere er det kjent at en Alabama-mann ble stoppet med rifle, armbrøst og 11 molotov cocktails i bilen. Selv om det ikke ble gjennomført systematiske ransakinger, beslagla politiet også lommekniver, knokejern, elektrosjokkvåpen og slagvåpen, i tillegg til relativt store mengder ammunisjon.

APROPOS RIKSRETT: I Danmark er det nå flertall for å tiltale tidligere innvandringsminister Inger Støjberg (Venstre) – bakgrunnen er en ulovlig instruks i 2016 om at alle asylpar der den ene parten var under 18 år, skulle adskilles ved ankomst til Danmark. Instruksen førte til at 23 par ble adskilt – en ekstern advokatundersøkelse har vurdert at det er grunnlag for riksrett.

Sosialdemokratene varslet torsdag at de i likhet med de andre partiene i rød blokk stemmer for en tiltale – tidligere Venstre-leder Lars Løkke Rasmussen ga i går kveld uttrykk for det motsatte. Nå er det likevel flertall – Støjberg kan bli bøtelagt eller dømt til betinget fengsel.

TREGT STRAKSTILTAK: Blant store innvandrergrupper er koronasmittepresset langt høyere enn i befolkningen for øvrig – polske og somaliske grupper er mest utsatt, og slik har det vært siden i høst. Likevel: Fem uker etter at regjeringen lovet å sette i gang en flerspråklig koronatelefon, og to måneder etter FHI etterlyste dette, er den ennå ikke på plass, melder Klassekampen.

Avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet sier til avisa at tilbudet i beste fall vil være operativt om tre uker, men at det er usikkert: «Vi har ikke truffet en avgjørelse ennå på hvilken modell vi velger». Minoritetsorganisasjo ner har lenge utført et tilsvarende kommunikasjonsarbeid på frivillig basis, og enkelte har også henvendt seg til regjeringen og tilbudt seg å utvide virksomheten i samarbeid med helsemyndighetene, men regelverket hindrer det offentlige i å kjøpe tjenester fra frivillige «uten videre», sier Giæver.

Aftenposten har for øvrig intervjuet Samina Tagge, som sammen med en gruppe ressurspersoner med minoritetsbakgrunn har sett seg nødt til å danne et eget koronautvalg, «Minoritetsutvalget», på siden av det regjeringsoppnevnte. Årsaken er at det ikke sitter noen med minoritetsbakgrunn i koronautvalget. «I denne situasjonen har det gang på gang, i ni måneder, vist seg at myndighetene ikke greier å nå ut [til minoriteter] med konkrete tiltak», sier hun.

