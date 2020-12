PÅ OVERTID IGJEN: Det forhandles fortsatt i Brussel etter at britenes statsminister Boris Johnson og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen søndag ble enige om at de ikke avslutter jakten på enighet umiddelbart – partene skal faktisk være samstemte om ganske mye i avtalen som blant annet vil sikre friksjonsfri handel mellom Storbritannia og det europeiske fellesskapet i tida etter 31. desember, men det gjenstår ennå å løse «store problemer», spesielt rundt fiskeripolitikken. Mandag skal EUs sjefforhandler Michel Barnier ha uttalt til representanter for de 27 EU-landene at han tror det finnes en smal vei til en endelig avtale, men at det blir vanskelig å komme dit. Forhandlingene kan i praksis fortsette noen dager til, men det haster selvsagt veldig – også fordi en mulig avtale må ratifiseres i både Storbritannia og EU før den trer i kraft. Enkelte har nå spekulert i at bare deler av avtalen blir inngått før nyttår, og at forhandlinger om de vanskeligste punktene kan fortsette inn i 2021.

DRITTHØST: Synes du høsten 2020 har vært litt i overkant mørk? Vel, du er i hvert fall ikke toppsjef i Equinor, som har hatt noen temmelig slitsomme måneder: Først brøt det ut en voldsom brann ved gassanlegget på Melkøya, siden sprang en septikktank lekk – og dette er bare starten på et halvår som også inkluderer mer brann, knusende granskningsrapporter og harde anklager mot fracking-virksomheten i USA. Les vår oppsummering i denne artikkelen.

KAOSET I USA: I dag trer valgmenn i USAs delstater sammen for å gjøre Donald Trumps nederlag offisielt. Kongressbygningen i Lansing, Michigan må holde stengt for alle andre etter trusler om vold. I helga ble ytterligere et søksmål om ugyldiggjøring av valgresultatet i flere delstater stoppet i Høyesterett. Og i Washington D.C. brøt det ut voldelige sammenstøt mellom Trump-vennlige medlemmer av den nyfascistiske gategjengen Proud Boys og meningsmotstandere.

«Stop the Steal»-markeringen i hovedstaden forløp rolig omtrent til mørkets frambrudd – presidenten selv applauderte de fremmøtte via Twitter. Siden ble minst fire personer knivstukket ved Proud Boys-gjengens møtested (det er ennå motstridende meldinger om hvilken side ofrene tilhørte, minst én er alvorlig skadd), parallelt med at opprørspoliti gjorde intense forsøk på å kontrollere et voksende kaos der slåsskamper og sammenstøt oppsto på ulike steder i byen.

I kjølvannet av bråket ble «Black Lives Matter»-bannere fra to historiske, svarte kirker i sentrum av Washington revet ned – én av dem ble også satt fyr på av Proud Boys-medlemmer. Hendelsene blir etterforsket av politiet som mulig hatkriminalitet.

FORSVARTE SEG: Før helga ble det kjent at opposisjonen på Stortinget vil at kontrollkomitéen finner ut av hva som skjedde da regjeringen innførte karanteneunntak for utenlandske arbeidere – i forrige uke skrev Aftenposten at det i realiteten var Norsk Industri som mer eller mindre fikk skrive sin egen veileder og at denne ble gjeldende til tross for motstand fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Siden har debatten rast, også i Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Der svarte statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) på vegne av helseminister Bent Høie og regjeringen. Vi må være «klinkende klare», sa statssekretæren, «på at det var departementet og regjeringen som laget disse reglene for unntak som vi nå diskuterer».

– Men kjernen i Aftenpostens sak er jo at det ble publisert et regelverk – en veileder – som var i strid med råd fra Helsedirektoratet og FHI, innvendte programleder Håvard Grønli.

– Det var Norsk Industri som publiserte den veilederen. Og det er altså slik at alle bransjer har utarbeidet egne veiledere, det gjelder treningssentre, frisører og andre næringsdrivende. De har utarbeidet veiledere for hvordan de kan jobbe…

– Så regjeringen er uskyldig i det da, tenker du? avbrøt programlederen.

– … og så er det sånn at helsemyndighetene enten godkjenner eller ikke godkjenner de veilederne. Den veilederen som Norsk Industri utarbeidet, den godkjente ikke helsemyndighetene. Derfor valgte vi å lage et unntak, basert på råd fra Helsedirektoratet og FHI, for å sørge for at vi – på det tidspunktet der, hvor smitten i Norge og Europa var lav – kunne hente inn arbeidskraft fra utlandet. Men det var en forutsetning at unntaksordningen skulle være innenfor rammene for smittevernfaglige vurderinger, svarte Jahrmann Bjerke.

NYE FUNN: Holdninger til innvandrere og innvandring i Norge blir stadig mer positive – det kommer frem i en ny holdningsundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå, der det også konkluderes med at «færre mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger eller anser innvandrere som en kilde til utrygghet i samfunnet». Funnene er i tråd med den generelle trenden fra tidligere undersøkelser, men i år er det også «en markant økning i mer liberale holdninger» på flere indikatorer sammenlignet med i fjor, skriver SSB. Flere tabeller fra undersøkelsen ligger her.

