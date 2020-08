80 DAGER IGJEN: På nok en mørk dag for det amerikanske demokratiet, angrep i går Donald Trump selve stemmeretten i USA (se nedenfor), før han fremmet en rasistisk løgnhistorie om Demokratens visepresidentkandidat Kamala Harris i et forsøk på å så tvil om hun har rett til å stille til valg. (Harris ble født i USA, flere år etter at hennes foreldre innvandret fra henholdsvis India og Jamaica tidlig på 1960-tallet). Dermed er sirkelen på sett og vis sluttet, siden Trumps politiske karriere er tuftet på at han gjorde seg til talsmann for den rasistiske konspirasjonsteorien om at Barack Obama i hemmelighet er en utenlandsfødt muslim.

En, om mulig, større skandale, var Trumps uttalelser om valgordningen i høstens presidentvalg. Uten blygsel truet han i går i klartekst med å holde tilbake bevilgninger til postverket som er en forutsetning for å gjennomføre forhåndsstemming som planlagt. Eks-presidentkandidat Hillary Clinton var blant de mange prominente Demokratene som fordømmer utspillet som et forsøk på å sabotere valget fordi han er i ferd med å tape.

TORTURKAMRE: Motstandere av den autoritære presidenten Aleksandr Lukasjenko blir nå utsatt for utstrakt tortur i fengsel. Ifølge Amnesty blir pågrepne demonstranter kledd nakne, slått og truet med seksuelle overgrep. Mange hviterussere som etterhvert har blitt løslatt beskriver hvordan de ble slått og mishandlet helt fra pågripelsen skjedde og så lenge varetektsoppholdet varte. Øyenvitner beskriver hvordan fanger har blitt tvunget ned på alle fire i store grupper mens de blir slått med batonge, og hvordan skrikene fra fengselsvinduene kan høres på utsiden av bygningene.

LOKALT: Folkehelseinstituttet understreket i dag at FHI ikke ser tegn til en landsomfattende oppblomstring av koronatilfeller i lys av de lokale utbruddene. – Situasjonen er under kontroll i mange av kommunene som har hatt utbrudd, og i ferd med å komme under kontroll i de andre, sier FHIs Line Vold. Som ventet kom det i dag en anbefaling fra regjeringen om bruk av munnbind, men bare på kollektivtransport i Oslo / Indre Østfold og på reiser til disse kommunene.

FIKK DU MED DEG: Vår artikkel om Helsedepartementet og Hurtigruten-saken, har skapt bølger i både byråkratiet og politikken. (Se hovedsaken i Dagsnytt 18 i går). I morges var Folkehelseinstituttet enda tydeligere overfor NRK enn i vår artikkel om at FHI burde vært bedt om en risikovurdering av smittefarene før regjeringen startet opp kystcruise, noe som ikke skjedde. Les hele vår artikkel her, der du også kan se videoen der Hurtigruten takker Bent Høie for samarbeidet.

