– TRENGER MER GEOGRAFISK SKJEVFORDELING: EU-kommisjonen vil ikke forlenge kontraktene med AstraZeneca og Johnson & Johnson om levering av koronavaksiner, ifølge avisa La Stampa (via NRK). Johnson & Johnson varslet tidligere i uka full stans i leveransene av koronavaksiner til Europa, etter meldingene om blodpropp-tilfeller i USA, noe som raskt får konsekvenser også i Norge. Ifølge FHI blir forsinkelsene i vaksinasjonen hos oss på opptil tre måneder om ingen av de to omstridte vaksinene kan brukes.

Økonomiprofessor Steinar Holden, lederen av regjeringens ekspertgruppe for samfunnsøkonomiske konsekvenser i koronakrisen, mener Norge nå må prioritere personer som bor i områder med høyt smittenivå. – I ytterpunktet kunne man tenke seg at man venter med dose to for de aller fleste helt til det ikke lenger er knapphet på vaksiner, sier han.

LOBBYISTER OG BEREDSKAPSSVIKT: Klokka 13.30 kommer rapporten fra Koronakommisjonen – den uavhengige gjennomgangen av hvordan Solberg-regjeringen og andre norske myndigheter har håndtert covid-19-epidemien. Kommisjonen har fått flere detaljer enn det som så langt har vært kjent om blant nedstengningen 12. mars 2020 (særlig stenging av skoler), den manglende beredskapen rundt smittevernutstyr, samarbeidsproblemene mellom FHI og Helsedirektoratet, og eksterne aktører som har påvirket prosessene. NRK peker på at kommisjonen blant annet har bedt regjeringen om navn på alle lobbyistene som ville åpne grensene for arbeidsinnvandring i fjor. (Etter Aftenpostens avsløringer av sms-ene mellom regjeringen og særlig Norsk Industri).

PS: Mens du venter kan du lese vår reportasje fra i fjor om hvor lang tid det tok før det ble gjort noe med den dramatiske mangelen på selv det enkleste smittevernutstyret i Norge. (For ikke å glemme hvordan norske kommuner i desperasjon inngikk avtaler med denne konkursrytteren). Når du først er i gang – hvorfor ikke et gjensyn med vår avsløring om Helsedepartementets rolle i Hurtigrutens smittecruise?

AFGHANERNE LATT I STIKKEN: Washington Post kommer på lederplass i dag med krass kritikk av president Joe Bidens Afghanistan-håndtering. Avisa mener diplomatiet bak beslutningen om å trekke alle amerikanske soldater ut av Afghanistan innen 11. september har vært forhastet og «halvhjertet», og at USA nå lar den afghanske regjeringen i stikken med «en blodig kamp for overlevelse» i beste fall og i verste fall en situasjon som på sikt kan tvinge fram ny amerikansk intervensjon. Washington Post peker på at Donald Trumps manøvre overfor Taliban har satt Biden i svært vanskelige dilemmaer men at «Biden har valgt enkleste vei ut av Afghanistan» der «konsekvensene trolig blir stygge».

MERKEL I KNIPE: Eller rettere sagt Angela Merkels koalisjon når hun går av. Denne uka settes forholdet mellom søsterpartiene CDU og CSU på prøve i intense forhandlinger om hvorvidt det er CDU-leder Armin Laschet (fra Nordrhein-Westfalen) eller delstatsleder Markus Söder i Bayern (CSU) som skal bli den antatte valgvinnerens kanslerkandidat. Deutsche Welle påpeker at utfallet er uvisst: Laschet har – i utgangspunktet – støtte fra hele lederskapet i CDU, men Söder er mest populær i den tyske befolkningen. Nå syder det med rykter om at flere bakspillere ser de kristeligdemokratiskes sjanser som større med Söder som kandidat.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.