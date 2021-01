KRISETILTAK: Tusenvis av sykehuspasienter i Storbritannia vil bli tidlig utskrevet og sendt hjem eller til hoteller bemannet av frivillige organisasjoner for å frigjøre plass til koronasmittede med behov for livsnødvendig hjelp, skriver The Guardian. Det hele er et nødtiltak for å sikre kapasitet og hindre at deler av det offentlige helsevesenet kollapser, ifølge kilder. Pleiehjem blir bedt om å ta imot friske koronapasienter direkte fra sykehuset og uten en negativ koronatest, så lenge de har vært i isolasjon i 14 dager og er uten symptomer. Per i dag ligger mer enn 35 000 koronapasienter på britiske sykehus – antallet økte med 6 213 bare i forrige uke, noe som gjør at myndighetene frykter fortsettelsen.

MOT RIKSRETT: «Du kan enten gå inn i historien som en patriot, eller du kan gå inn i historen som en ‘pussy’», skal Donald Trump ha sagt i en siste telefon til visepresident Mike Pence før sistnevnte ledet seansen i Kongressen der valgresultatet ble formelt godkjent forrige onsdag.

I natt norsk tid ble det flertall i Representantenes hus for å be Pence om å utløse det 25. grunnlovstillegget og fjerne Trump fra Det hvite hus – Pence hadde på forhånd gjort det klart at han ikke vil følge oppfordringen.

Dermed kan det allerede i kveld være duket for avstemning om ny riksrettssak mot Trump – en håndfull republikanere i Representantenes hus uttrykte i går støtte til initiativet, men også flertallsleder Mitch McConnell i Senatet skal være fornøyd.

En eventuell riksrettssak vil foregå i Senatet, der det trengs 2/3 flertall for å få avsatt en president – det betyr at 17 republikanske senatorer må stille seg bak beslutningen. Washington Post har en analyse av om dette er sannsynlig (spoiler: antakelig ikke, men ganske usikkert).

«BORGERKRIG»: Vi har en ny artikkel ute om enkeltpersonene og grupperingene som var til stede i Washington D.C. da Kongressen ble stormet for en knapp uke siden. Blant dem var for eksempel Stewart Rhodes (55), leder for ytre høyre-«militsen» Oath Keepers. I ukene før 6. januar har han gjentatte ganger varslet «borgerkrig» og «revolusjon» dersom Trump ikke får valgresultatet omgjort. Les artikkelen vår her.

«SJOKK OG VANTRO»: I går hadde FBI og det amerikanske justisdepartementet sin første pressekonferanse om stormingen: «To be clear, the brutality the American people watched with shock and disbelief on the 6th will not be tolerated by the FBI», uttalte assisterende direktør Steven D’Antuono innledningsvis – FBI har så langt påbegynt etterforskning av 170 forhold, noe som bare er «toppen av isfjellet». Statsadvokat Michael Sherwin slo fast at offentligheten vil bli «sjokkert» når flere detaljer om hva som skjedde på innsiden av kongressbygningen blir kjent.

PÅ VEI HJEM: Den russiske Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj varsler at han vil returnere til Russland førstkommende søndag etter å ha oppholdt seg flere måneder i Tyskland, der han har fått behandling og kommet til hektene etter å ha blitt forgiftet med det som sannsynligvis var nervegiften Novitsjok på et fly fra Sibir til Moskva i august.

Russiske myndigheter har nektet for å ha noe med forgiftningen å gjøre, selv om flere journalister – i tillegg til Navalnyj selv – i fjor avslørte at agenter fra etterretningstjenesten FSB sto bak. Samtidig har Kreml tatt nye rettslige skritt mot dissidenten: Før nyttår ble det åpnet etterforskning av hvordan Navalnyj har håndtert cirka fem millioner dollar i private donasjoner til anti-korrupsjons- organisasjonen han leder – fra før har han en svært omstridt hvitvaskingsdom på seg.

«De gjør alt for å skremme meg», sier Navalnyj i en video på Instagram: «De som prøvde å drepe meg ble lei seg fordi jeg overlevde og nå truer de med å kaste meg i fengsel».

STØRES FRAMTID: Lederdebatten i Arbeiderpartiet har virkelig blusset opp etter elendige målinger de siste dagene – stadig flere peker på Raymond Johansen, som i en e-post til Klassekampen skriver at «Det er alltid hyggelig å bli trukket fram, men det er ingen aktuell problemstilling». Han svarer også «ja» på spørsmålet om han «kategorisk avviser» å være aktuell som lederkandidat på landsmøtet i april. I går ble det for øvrig rabalder da det ble kjent at et innlegg til støtte for Støre signert LO-legende Yngve Hågensen egentlig var skrevet av Ap-lederens rådgivere (forklaringen handlet om at Hågensen ikke hadde skrivemaskin (!) eller internettilgang, men at han visst faen sto bak innholdet i kronikken likevel).

