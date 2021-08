God dag!

VAKSINE-PÅFYLL: Norge får én million ekstra doser av Moderna-vaksinen gjennom EU-samarbeidet. Det opplyser regjeringen i en pressemelding i dag. Dosene kommer fra Polen, som ikke lenger har bruk for dem.

«Med denne leveransen vil alle voksne over 18 år være ferdigvaksinerte i løpet av de to første ukene i september,» sier statsminister Erna Solberg (H).

Det er forventet at dosene vil ankomme Norge neste uke og bli fordelt ut til kommunene fra uke 34. Folkehelseinstituttet (FHI) sender i dag ut oppdatert vaksinekalender og informasjon til kommunene om de ekstra dosene. I går meldte NRK at flere kommuner har fremskyndet vaksinedose to for lærere og barnehageansatte slik at de kan være fullvaksinerte før skolestart.

IKKE VELLYKKET: «Det vi ser nå, er at det verste er i ferd med å skje», sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK. Han kommenterer den siste ukens offensiv i Afghanistan der Taliban har tatt kontroll over store deler av landet.

Fredag morgen melder flere internasjonale medier at Taliban har inntatt landets nest største by, Kandahar, i tillegg til byen Herat og hovedstaden i Helmand-provinsen, Lashkar Gah.

Amerikanske myndighetspersoner sier til New York Times at de frykter hovedstaden Kabul faller innen 30 dager. Taliban har fått skride raskt frem uten å møte mye motstand fra den afghanske hæren som norske og internasjonale styrker har vært med å trene opp.

Forsvarssjef Kristoffersen sier til NRK at han vurderer at deler av oppdraget i Afghanistan, som handlet om å bekjempe Al Qaida, har vært vellykket. Men at han ikke kan si det samme om den delen av oppdraget som handlet om nasjonsbyggingen:

«Vi ser at afghanske sikkerhetsstyrker i provinsene rakner. Vi ser at landet er korrupt. Og vi ser at det ikke kommer til noen politisk enighet med Taliban. Så selve fredsprosessen rundt Afghanistan, etter de første innledende kampene, har ikke vært vellykket.»

KANNIBALISERING: Arbeiderpartiet (Ap) får over 25 prosent, Senterpartiet (Sp) stjeler stemmer fra borgerlig side og Høyre gjør det svakere. Både Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre er under sperregrensen, mens både Rødt og Miljøpartiet de Grønne (MDG) kommer over. Det viser resultatet av NRKs nyeste «supermåling» nå i august.

Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand mener tallene viser at Sp er de som henter flest stemmer fra regjeringspartiene, mens Ap lekker stemmer til SV, Rødt og MDG i det han kaller «kannibaliseringen» på venstresiden. I Oslo har de tre partiene over 30 prosent av stemmene til sammen.

Velgermassen som ønsker et regjeringsskifte ønsker svært ulike ting, og det vil binde Ap i en eventuell regjering, vurderer Sand.

Målingen er basert på ringerunder til 11 400 velgere i de ulike valgdistriktene. Endringene fra juni-målingen er små, men signifikante. Les mer om NRKs målinger her.

LAB-TEORIEN: Det er en mulighet for at Covid-19-viruset ved en feil kan ha lekket fra et av laboratoriene i Wuhan. Det mener Peter Embarek som ledet WHOs ekspertgruppe som dro på inspeksjon til Wuhan i februar i år.

Etter press fra en kinesisk representant, skal gruppens konklusjon ha blitt endret til at det var «ekstremt» usannsynlig at en lekkasje fra et av byens laboratorier kunne være opphavet til pandemien, ifølge den danske WHO-toppen.

Embarek peker på at ansatte ved byens laboratorier hadde nærkontakt med den flaggermus-arten som er antatt å ha spredt viruset. I tillegg flyttet et av laboratoriene inn i nye lokaler i Wuhan i begynnelsen av desember 2019, noe som kan ha medført forstyrrelser av laboratoriets virussamlinger, ifølge ham. Embarek understreker til dansk TV2 at han ikke har sett noe som beviser hypotesen, men at den bør undersøkes nærmere.

Kinesiske myndigheter har helt siden pandemiens start avvist at koronaviruset kan ha sluppet ut fra et av Wuhans laboratorier ved en feil.

Ha en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen,

Silje J. Eggestad

Journalist i Filter Nyheter

