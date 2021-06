POTENSIELL KATASTROFE: Hungersnød truer et stort antall mennesker i Tigray-provinsen i Etiopia – 350 000 står i akutt fare for å sulte, mens flere millioner på sikt kan bli rammet, ifølge FN, som advarer mot at krisen kan bli den verste siden sultkatastrofen i Somalia der over 250 000 mennesker (mer enn halvparten av dem barn) mistet livet fra 2010 til 2012. Den etiopiske provinsen er preget av en uoversiktelig og blodig konflikt etter at myndighetene før jul iverksatte en offensiv mot Folkefronten for frigjøring av Tigray (TPLF), som ønsker seg større selvstyre. Mange er på flukt i området og flere har rømt over grensa til Sudan.

POLITISK MYNT: En tredjedel av respondentene i en ny spørreundersøkelse mener at Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på 22. juli, ifølge Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo – tallene ble presentert på konferansen «10 år etter 22. juli: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov» torsdag.

I Politisk kvarter på NRK tidligere i dag uttalte statsviter Anders Ravik Jupskås at de er overrasket over funnet: «Vi tenker at det henger tett sammen med denne demokratifortellingen til Stoltenberg, som på kort sikt virket veldig samlende, men også sto i fare for å usynliggjøre hvem det var som faktisk ble rammet, og kanskje også hvilken ideologi det var som var motiverende for gjerningsmannen».

I den aktuelle undersøkelsen ble 2000 personer spurt en rekke spørsmål om hva de tenker om 22. juli 2011, deriblant om hvem som ble angrepet.

«HVITVASKING»: Bemanningsbyrået Eterni har kapret tidligere LO-leder Gerd Kristiansen som styremedlem til sin nye veldedige stiftelse, hvis formål er å støtte «de som trenger litt ekstra støtte på vei inn i arbeidslivet». Kristiansen synes formålet er aktverdig, til tross for at deler av fagbevegelsen har ligget i konflikt med bemanningsbransjen i lang tid.

– Alle vil ha flere i arbeid, men arbeidet er veldig fragmentert. Systemet må dra mer sammen, og det kan stiftelsen bidra til, det tror jeg fullt og fast på, sier Kristiansen til Klassekampen, mens leder Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening i Oslo mener hun bør trekke seg:

– Bemanningsbransjen er et viktig hinder for at folk kan få seg fast jobb. Det å lage en slik stiftelse virker som et hjelpeløst forsøk på å hvitvaske bransjen, sier han.

ULOVLIGE KONTRAKTER: «Jeg føler meg som en slave», sier en anonym gjestearbeider fra et mørkt rom i en av arbeidsleirene i Qatar i et intervju NRK har fått tilgang til. NRK skriver at mannens arbeidskontrakt er i strid med det nye lovverket VM-landet innførte september 2020 – da Qatar avskaffet Kafala-systemet.

I arbeidskontrakten står det at mannen forplikter seg til å jobbe fem år for samme arbeidsgiver og at han ikke kan bytte jobb i denne perioden. Qatarske myndigheter svarer NRK at de har nulltoleranse mot brudd på arbeidsmiljøloven, og at denne kontrakten er i strid med det gjeldende regelverket.

Nylig ble det kjent at den kenyanske sikkerhetsvakten Malcolm Bidali (28) ble arrestert og fengslet i Qatar etter at han skrev syv kritiske blogginnlegg om livet som arbeider i Qatar for Migrants Rights. Nå er han løslatt, men han etterforskes for å ha spredt desinformasjon i landet.

