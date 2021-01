«DRITKJIPT»: Arbeiderpartiet var før helga nede i 17,5 prosent oppslutning på Norfaktas måling for Klassekampen/Nationen, bare tre av ti LO-medlemmer vil stemme på partiet og Erna Solberg knuser Jonas Gahr Støre i Respons Analyses statsministermåling for VG: – Det er dritkjipt, sa sistnevnte til Dagbladet lørdag. – Jeg tar ansvar for alt. Jeg skiller ikke på det som går bra og det som går dårlig. Det er øverste leders ansvar å ta det ansvaret.

Men nå ønsker flere lederdebatt. Søndag pekte Ap-veteran Thorbjørn Berntsen på Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo. «Fortsetter vi under 20 prosent på målingene, er det veldig dramatisk for hele ledelsen», sier en sentral partikilde til TV 2.

KONGRESS-STORMINGEN: Vi kommer ikke utenom anslaget mot det amerikanske demokratiet – gjennom helga har enda flere bilder og videoer som viser brutal vold fra Trump-tilhengere mot polititjenestemenn og sikkerhetsvakter dukket opp, samtidig som etterspillet er i gang:

Kriminaliteten:

Både FBI og politiet i New York kontaktet på forhånd Capitol-politiet i Washington D.C. med konkrete advarsler om muligheten for vold under markeringene onsdag.

Minst 25 personer er nå siktet etter amerikansk terrorlovgivning, samtidig som flere mistenkte er blitt pågrepet etter stormingen.

Det innebærer kjente aktører som republikaneren Derrick Evans, som strømmet direkte fra ugjerningen, men også inntrengere som inntil nå ikke har vært identifisert, for eksempel mannen med håndjern-strips og militært utstyr som ble avbildet inne i Senatet.

Sosiale medier:

Fredag ble Trump permanent utestengt fra Twitter, helt spesifikt på grunn av det tech-giganten mener er oppfordring til vold i forbindelse med Kongress-stormingen.

Et ras av lignende utestengninger har kommet i kjølvannet av dette: Reddit stengte «donaldtrump»-forumet, YouTube fjernet Steve Bannon s prateprogram, Discord stengte «TheDonald.win»-kanalen, DLive kvittet seg med Nick Fuentes , «Baked Alaska» og Proud Boys-profilen Nick Ochs , Google og Apple fjernet Twitter-etterligningen Parler fra app-butikken – mandag er sistnevnte tjeneste nede etter at server-tilbyder Amazon avsluttet samarbeidet.

s prateprogram, Discord stengte «TheDonald.win»-kanalen, DLive kvittet seg med , «Baked Alaska» og Proud Boys-profilen , Google og Apple fjernet Twitter-etterligningen Parler fra app-butikken – mandag er sistnevnte tjeneste nede etter at server-tilbyder Amazon avsluttet samarbeidet. Samtidig har til dels ekstreme kanaler i sosiale medier som Gab og Telegram fått stadig flere følgere i løpet av helga, med det potensialet for ytterligere radikalisering av Trump-tilhengerne dette kan medføre.

Politikken:

En ny riksrettstiltale mot Trump er nå nært forestående, med mindre visepresident Mike Pence utløser det 25. grunnlovstillegget – Nancy Pelosi har gitt ham en frist på 24 timer.

utløser det 25. grunnlovstillegget – har gitt ham en frist på 24 timer. Bak lukkede dører skal Trump ha gitt uttrykk for at han angrer på publiseringen av forrige ukes videotale der han tok avstand fra stormingen av kongressbygningen og lovte en fredelig maktoverdragelse.

Samtidig har tilhengerne hans i private chatgrupper på plattformer som Gab begynt planleggingen av en «Million Militia March» under Bidens innsettelse i neste uke: «Vi har tatt bygningen én gang. Vi kan ta den igjen», skriver en bruker.

POLITISK KOSTBART: – En skikkelig, omfattende melding som dekker bredt, sier statsviter og tidligere forsker på klimapolitikk Anne Therese Gullberg om regjeringens store klimaplan, som ble lagt frem før helga. Vi har bedt henne kommentere tiltakene – flere av dem kommer til å bli kraftig utfordret i Stortinget, av både Sp og Ap, men også Frp, som kommer til forhandlingsbordet først: – Jeg tror CO2-avgiften kommer til å bli et politisk eksepsjonelt dyrt tiltak, sier Gullberg. Les artikkelen vår her.

