AVTALELØST: Britenes statsminister Boris Johnson var i går kveld helt tydelig på at Storbritannia må forberede seg på et «no deal»-scenario der landet inntar en lignende rolle som Australia overfor EU – fredag ettermiddag sier han at dette scenariet er «veldig, veldig sannsynlig».

Få nyhetsbrevet hver ukedag: Alt du leser i denne artikkelen er hentet fra vårt daglige nyhetsbrev, som du kan få rett i innboksen ved å registrere deg her.

Samtidig har EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen slått fast fra talerstolen under EU-toppmøtet at «one way or the other, in less than three weeks it will be new beginnings for old friends» (mens hun i lukkede møter har hun informert om at det overhodet ikke ligger an til noen avtale).

Oppsummert ser det altså temmelig mørkt ut – og Bloomberg har rukket å bli nostalgiske: «Tenk tilbake 48 timer. På onsdag håpet briter og EU-representanter forsiktig på at Boris Johnson og Ursula von der Leyen kunne få til et gjennombrudd på en middag i Brussel. Bare én dag senere gikk den britiske statsministeren på tv og oppfordret næringslivet og befolkningen til å forberede seg på et liv uten en handelsavtale mellom Storbritannia og EU ved årets slutt».

ANDRE BØLGE: Diskusjonene etter Aftenpostens avsløring av spillet rundt regjeringens beslutning i juni om å la utenlandske arbeidere slippe ti dagers karantene, ruller stadig videre: Helseminister Bent Høie (H) avviste i går at fritaket er skyld i smittebølge nummer to i Norge – «det er det ikke grunnlag for å si», påpekte statsråden torsdag.

Men Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er av en annen oppfatning: – Vi anslår at vi fortsatt ikke oppdager omkring 60 prosent av smitten i samfunnet, og det er nærliggende å tro at arbeidsinnvandrere kan være høyere representert enn andre blant de vi ikke oppdager, sier hun til TV 2.

NYTT MAGASIN: Som de journalistikkens jordmødre vi er, har vi akkurat vært på trykkeriet for å ønske årets siste utgave av Filters papirmagasin velkommen til verden. Innholdet denne gangen er litt annerledes enn før: Vi har nemlig med oss et knippe interessante gjesteskribenter (Preben Aavitsland, Thina Saltvedt, Asbjørn Slettemark og Penelope Lea), som alle oppsummerer det pussige året 2020 fra sitt ståsted. Du kan få bladet tilsendt i postkassa ved å tegne abonnement her. Eller du kan gi et abonnement i julegave til noen som setter pris på grundig og uavhengig journalistikk – da følger du denne lenka.

HJELP FRA REGJERINGEN: Lokalpolitikerne i Bø i Vesterålen har som kjent kuttet i formuesskatten for å tiltrekke seg pengesterke investorer, men ordningen har støtt på problemer: Utregninger fra KS viser nemlig at kommunen totalt sett taper cirka 10 millioner kroner i skatteinntekter når åtte «rikfolk» melder flytting – uten tilflytting hadde tapet blitt cirka fem millioner kroner.

Tidligere i år endret regjeringen reglene slik at kommuner i resten av landet slipper å dekke tapet i kommuner der politikere setter ned skattesatsene. Men nå får Bø et særunntak: Kommunen må riktignok dekke tapet på cirka fem millioner kroner for innbyggerne som allerede bor der, men slipper å ta regningen for tapet som følger ved tilflytting til kommunen.

– Det som skjer i praksis er at vanlige folk over hele landet må ta Bø kommunes skatteregning. Da begynner dette å få dimensjoner som er helt meningsløse, sier Ap-nestleder Bjørn Skjæran, mens statssekretær Paal Pedersen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet forsvarer det hele: – Vi vurderer det som krevende for Bø å gjennomskue alle effektene som redusert formuesskatt får. Derfor slipper de å måtte dekke det tapet selv.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.