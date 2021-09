VALGKAMP-INNSPURT: I dag er siste dag du kan forhåndsstemme før valgdagen braker løs mandag. Her ser du hvordan meningsmålingene i snitt (prosent) har sett ut for september (med differansen fra 2017-resultatet i parentes):

Arbeiderpartiet: 23,8 (-3,6) – 42 mandater

23,8 (-3,6) – 42 mandater Høyre: 19,4 (-5,6) – 34 mandater

19,4 (-5,6) – 34 mandater FrP: 11,2 (-4) – 20 mandater

11,2 (-4) – 20 mandater SV: 9,6 (+3,6) – 17 mandater

9,6 (+3,6) – 17 mandater SP: 12,7 (+2,4) – 22 mandater

12,7 (+2,4) – 22 mandater KrF: 4,1 (-0,1) – 7 mandater

4,1 (-0,1) – 7 mandater Venstre: 4,8 (+0,4) – 8 mandater

4,8 (+0,4) – 8 mandater MDG: 4,8 (+1,6) – 9 mandater

4,8 (+1,6) – 9 mandater Rødt: 5,5 (+3,1) – 10 mandater

5,5 (+3,1) – 10 mandater Andre: 4,0 (+2,2) – 0 mandater

HÅP FOR DE BORGERLIGE?: Fremskrittspartiet med Sylvi Listhaug i spissen har fått fremgang på meningsmålingene etter at Høyre foreslo den såkalte «oljeskatten» i valgkampens siste fase. Det ble «en gavepakke til Frp», mener kommentator Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv.

På NRKs politiske kvarter mandag morgen hevdet Listhaug at hun ikke har gitt opp borgerlig valgseier, da de fire partiene som vipper på sperregrensen kan ha en avgjørende betydning: «Vi vil gjøre det vi kan for å holde venstreradikale sosialister unna makten i Norge. Vi skal ikke ha partier på vippen som vil legge ned norsk oljenæring», sa Listhaug.

Politisk kommentator Magnus Takvam i NRK mener veldig mye må skje på kort tid for de borgerlige: «Både at de to rødgrønne partiene som kjemper med sperregrensen går under, at de to sentrumspartiene på borgerlig side går over. At Frp øker til 15 prosent og Høyre til 25 prosent», sa han på politisk kvarter. Takvam påpekte også at Frps framgang har gått utover Høyre, og at Høyre har slitt mer på de siste målingene.

SAKSØKER TEXAS FOR ABORTLOV: USAs justisdepartement saksøker delstaten Texas på grunn av deres nye, kontroversielle abortlov. Justisdepartementet mener den er i strid med grunnloven og vil sørge for at ikke andre stater innfører noe lignende. President Joe Biden har sagt at loven «betydelig» svekker kvinners mulighet til å få nødvendig helsehjelp, skriver Financial Times.

Kort fortalt forbyr Texas' nye abortlov kvinner å ta abort fra første øyeblikk det er mulig å registrere fosterets hjerteslag. Dette skjer vanligvis rundt kvinnens sjette uke – ofte før de fleste kvinner er klare over at de er gravide (omtrent 85-90 prosent av nåværende aborter i Texas skjer etter sjette uke). Abortloven ved navn «Senate Bill 8» ble signert av Texas' republikanske guvernør Greg Abbott i mai. Den trådte i kraft 1. september, etter at Høyesterett fastslo at de ikke ville blokkere den.

Flere andre republikansk-styrte stater har forsøkt å innføre lignende lover, men alle har blitt stoppet i lavere domstoler. Det som skiller Texas' nye abortlov fra de andre, er at privatpersoner kan gå til sivile søksmål mot «medhjelpere» til dem som tar abort – både leger og Über-sjåfører kan saksøkes. Saksøker kan vinne 10 000 dollar i retten. Kvinnene som får utført abort kan ikke bli saksøkt. Loven gjør kan gjøre enkelte unntak for «medisinske kriser», men den gjør ikke unntak for graviditeter som følge av voldtekt eller incest. Les gjerne New York Times' gjennomgang av lovens detaljer her.

TRUSLER MOT UNGE POLITIKERE: I går skrev Filter Nyheter om fire episoder av vold eller trusler mot Ap- og AUF-politikere i valgkamp-sammenheng. Torsdag kveld sier politiet til Oppland Arbeiderblad at hendelsen der Heidar Bergum Jahr (15) ble kontaktet av en mann som ba ham finne seg en spade «så han kunne grave sin egen grav» og at «Breivik hadde gode intensjoner, men gjorde en dårlig jobb» etterforskes med høy prioritet.

Også Høyre-politiker Amanda Maria Tandsether (22) har opplevd å bli drapstruet mens hun sto på valgkampstand på Raufoss i slutten av august, men hun valgte ikke å anmelde. «Dette dreide seg om en person som mente at samfunnet hadde sviktet. Hadde det vært andre omstendigheter hadde jeg valgt å anmelde saken», sier hun til OA. Etter at Tandsether skrev et innlegg på sin egen Facebook-profil om at alle bør ta vaksine mot covid-19 har hun også opplevd å få flere kommentarer, mailer og meldinger «av mindre respektfull art».

PS. Hver fredag mottar våre abonnenter et eksklusivt klimanyhetsbrev, der vi denne gang oppsummerer klimavalget 2021 (og gir deg et godt innblikk i de viktigste klima- og miljønyhetene fra uka som gikk). Tegn abonnement ved å bruke knappene nederst i denne mailen – og få dette viktige nyhetsbrevet i epostkassa du også.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Vil arbeidsplassen din støtte Filter Nyheter? Send en epost til [email protected] eller besøk denne nettsiden for mer informasjon.

Våre bedriftsabonnenter får fire utgaver av Filters papirmagasin til kontoret hver måned for 3000 kroner i året.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.