– HYBRIDANGREP: Krisen utløst av Lukasjenko-regimets utnyttelse av migranter som sendes til grensa mot Polen, eskalerer. EU og USA uttaler offisielt at det dreier seg om hybridkrigføring, og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kunngjorde i dag at nye sanksjoner mot Hviterussland vil bli innført om aktiviteten på grensa fortsetter. «Det er viktig at Lukasjenko forstår at denne framtredenen har en kostnad», sa hun etter et møte med president Joe Biden i Det hvite hus.

HØYESTERETT SKAL VURDERE POLEN: Er rettssystemet i Polen så politisert av det autoritære regjeringspartiet PiS at det ikke lenger er forsvarlig å utlevere personer fra Norge dit? Det blir nå tema for full behandling i Høyesterett i Norge. Rett24 skriver at Høyesteretts ankeutvalg i dag besluttet at en kjennelse Borgarting lagmannsrett avsa i en utleveringssak i oktober skal ankebehandles i avdeling. I utgangspunktet blir alle siktede i EØS-området utlevert etter de enkelte landenes ønsker, men avtalen om såkalt europeisk arrestordre settes for Polens del opp mot norsk lovgivning der det heter at:«Ein arrestordre som nemnd i første ledd skal også avslåast dersom overlevering vil vere i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen med endringar eller dei tilleggsprotokollane som gjeld som norsk lov.»

«Lov og rettferdighetspartiet» PiS har i flere år undergravd maktfordelingen i Polen gjennom ulike angrep på domstolenes uavhengighet.

I PERM FRA TVUNGENT PSYKISK HELSEVERN: På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag sa Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, at den nå avdøde 33-åringen, som er siktet for drapsforsøk etter angrepet på Bislett tirsdag morgen, kom ut i en «kortvarig permisjon» fra tvungent psykisk helsevern dagen før. Metlid kunne ikke svare på spørsmål om behandlingen, men bekreftet at etterforskningen så langt har styrket hypotesen om at psykisk sykdom lå bak handlingene.

I desember i fjor ble mannen dømt til tvungent psykisk helsevern etter et lignende angrep som fant sted på Grünerløkka i juni 2019. En nær venn har ofte besøkt ham på institusjon, men ifølge kameraten bodde 33-åringen alene i leiligheten sin på Bislett de siste tre månedene, like ved gårsdagens åsted. Kameraten sier til VG at han fikk denne muligheten i ukedagene, med meldeplikt i helgene. Han var fortsatt under oppsyn, og måtte blant annet reise til institusjonen regelmessig for å ta urinprøver. Kameraten er redd for at han ble sluppet ut for tidlig: «Det ble laget en utredning som sa at det var høy risiko for psykose ved rus, men ikke når han var edru (...) Han visste at han ikke skulle ruse seg», sier han til avisen.

Les vår forklaring om hvordan tvungent psykisk helsevern fungerer her!

AVSLO KRAV OM HEMMELIGSTEMPLING: En føderal domstol i Washington D.C. avslo tirsdag Donald Trumps krav om å få hemmeligstemple over 700 sider med dokumenter knyttet til stormingen av Kongressen 6. januar i år. Spesialkomitéen som etterforsker stormingen har bedt om å få utlevert det som blant annet skal være telefonutskrifter, besøkslister fra Det hvite hus og håndskrevne notater fra Trumps daværende stabssjef Mark Meadows, for å kartlegge hendelsene i forkant av Kongress-angrepet. USAs president Joe Biden har tidligere uttalt at Kongressen bør få innsyn i dokumentene.

Domstolen begrunnet avslaget om hemmelighold med at det er i offentlighetens interesse å få klarhet i hva som skjedde opp mot stormingen av Kongressen og gjøre det mulig for lovgiverne i Kongressen å forhindre at slikt kan skje igjen. I den 39-sider lange domsavgjørelsen, uttalte dommer Tanya S. Chutkan om Trump: «Posisjonen hans om at han kan overprøve den uttrykkelige viljen til den utøvende myndighet ser ut til å være basert på idéen om at hans utøvende makt ‘eksisterer i evighet’. Men presidenter er ikke konger, og saksøker er ikke president.» Trumps advokater har varslet at han vil anke avgjørelsen. Saken, som setter privilegiene til en tidligere president på prøve, kan trolig komme til å gå helt til Høyesterett.





