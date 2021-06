SPARKEN: Ledelsen ved NTNU går til avskjedssak mot førsteamanuensis Øyvind Eikrem, skriver Khrono og flere andre medier torsdag. Det skjer etter at en granskningsrapport i vår konkluderte med at Eikrem hadde tilgang til og må holdes ansvarlig for en anonym Facebook-konto som har delt innhold i strid med rasismeparagrafen, men også at førsteamanuensisen – ifølge ledelsen – har brutt både tjenesteplikter og lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver.

Eikrem selv mener at universitetet forsøker å «tegne et vrengebilde av at jeg skal ha oppført meg dårlig overfor andre ved NTNU». Eikrem og Forskerforbundet skal ha fått muntlig beskjed allerede tidlig i mai om at det ville komme et forhåndsvarsel om avskjed.

Det var Filter Nyheter som i februar 2020 omtalte at Eikrem kunne knyttes til en Facebook-konto som bidro til å hisse opp rasistiske nettdebatter i ulike lukkede grupper. Førsteamanuensisen har selv nektet å stå bak de aktuelle meldingene.

TOPPMØTESIRKUS: I helgen møtes statslederne fra verdens syv mektigste land til årets G7-toppmøte, denne gangen i turistperlen Cornwall i Sør-England. De viktigste sakene på programmet blir gjenåpningen av økonomien etter pandemien, oppbygging av et internasjonalt helsesystem som kan beskytte mot fremtidige pandemier, klima og skattlegging av tech-gigantene, skriver Aftenposten.

For anledningen flytter 5500 politifolk til ferieparadiset for å holde demonstranter vekk. Samtidig holdes hoteller og togstasjonen stengt, biler forbys og kysten blokkeres. Lokale restauranter og butikker får 10 dagers økonomisk kompensasjon for å stenge.

På mandag flytter lederne seg videre til Brussel, der Jens Stoltenberg er vert under Natos toppmøte – som arrangeres annethvert år.

POLITIKERE SOM SKYTESKIVER: Nynazister i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) feiret den svenske nasjonaldagen 6. juni med luftgeværskyting på blink mot bilder av partiledere, journalister og personer med jødisk tilknytning, som de betrakter som «folkeforrædere». Bildene fra seansen ble også delt av norske høyreekstremister i chat-kanaler på Telegram – og har skapt sterke reaksjoner i Sverige. «Hat, trusler og trakassering mot tillitsvalgte, journalister og minoriteter er et overgrep mot vårt åpne demokrati og enkeltpersonene som rammes», skriver Centerpartiets leder Annie Lööf i en e-post til Expo. Vi har publisert artikkelen fra vår svenske samarbeidspartner her.

KREVER HØYERE OPPGJØR: I helgen sa Spekter-leder Anne-Kari Bratten til NRK at ingen ville få mer enn 2,82 prosent i årets lønnsoppgjør. Likevel fikk Vinmonopolet et oppgjør på 3,1 denne mandagen, skriver VG. Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund, sier til avisen at økningen oppleves provoserende: «Dette viser at Bratten har gitt Polet «det som er umulig å gi». Nå skal vi også ha mer».

MINERYDDERE DREPT: 10 mineryddere er drept i Afghanistan etter et målrettet angrep tirsdag kveld. 16 personer er alvorlig skadet, noen av dem livstruende. En væpnet gruppe skal ha tatt seg inn på mineryddingsbasen til den britiske organisasjonen HALO-trust i Baghlan provinsen, ifølge Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp har ansvar for monitorering av minerydding i Afghanistan, på oppdrag fra USAs utenriksdepartement, og det var dermed deres kollegaer som ble drept. «For oss i mineryddermiljøet er dette den verste tragedien som har rammet oss noen gang», sier Per Håkon Breivik i Norsk Folkehjelp til avisen Bistandsaktuelt.

Etter angrepet anklaget afghanske myndigheter Taliban for å stå bak angrepet, noe Taliban selv har nektet for. New York Times har snakket med kilder som antyder at terrororganisasjonen IS kan stå bak.

