NY DEADLINE: Nå spøker det visst virkelig for en handelsavtale mellom Storbritannia og EU – etter middagen mellom statsminister Boris Johnson og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen onsdag kveld, ble partene etter sigende bare enige om én ting: At de har ny deadline på søndag. Selv om samtalene fortsetter, snakker nå både briter og EU-representanter relativt åpent om at de forbereder seg på et ganske grimt «no deal»-scenario.

På britisk side mener flere at Boris Johnsons taktikk i forhandlingene – et forsøk på å sette tyskere og franskmenn opp mot hverandre – har feilet totalt: Statsministeren har gått i klinsj med Macron over retten til fiske i britiske farvann og brukt dette som argument for at Frankrike står i veien for en avtale som kan spare Tyskland for milliarder i tapte eksportinntekter.

«Problemet for Johnson er at ingen biter på agnet», skriver Bloomberg torsdag. Merkel har nemlig støttet Macron – og motsatt. Samtidig har Italias statsminister oppfordret Brussel til å «ikke gi en millimeter» til britene, mens Spania ønsker en avtale «men ikke for en hver pris».

«EN GOD NABO»: «Det luktet som ammoniakk og klor og søtstoffer samtidig. Vi blødde neseblod. I dagene som fulgte kastet vi opp og var svimle», forteller Rebecca Bowen til NRK Brennpunkt, som har undersøkt hvordan Equinors omstridte bruk av fracking i oljeutvinning påvirker lokalbefolkningen i USA. Bowens familie slet med migrene i over et halvt år i kjølvannet av en brannulykke ved et av Equinors fracking-anlegg i Ohio i 2014.

De amerikanske miljøvernmyndighetene (EPA) gikk i 2016 gjennom tilgjengelig forskning på de kjente kjemikaliene som brukes i fracking, og kom fram til at flere er farlige for helsen til folk som bor nær slike anlegg: Resultatet kan være kreft, skade på nyrer og lever, reproduksjon, immunsystem og kroppsvekt.

Equinor mener funnene ikke berører selskapets virksomhet, og sier de ikke har ikke hatt noen saker med disse påviste helsetilfellene. «Vi er opptatt av å være en god nabo», sier Equinors USA-sjef Hans Jacob Hegge til NRK.

LOBBY-SEIER: Aftenposten setter virkelig dagsorden med sin avsløring av spillet rundt regjeringens beslutning i juni om å la utenlandske arbeidere slippe ti dagers karantene – den «importerte» koronasmittet til Norge har siden økt kraftig og er noe av årsaken til nedstengingen vi akkurat nå er inne i, skriver avisa. Noen ville punkter:

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet advarte på forhånd om at risikoen for importsmitte var «særlig stor»

Men de nye reglene ble skrevet av lobbyister fra Norsk Industri og NHO og publisert før FHI, direktoratet eller departementet hadde behandlet dem

Da det ble påpekt at reglene var i strid med covid 19-forskriften, sørget politiske ledelse for å endre den

Fagfolkene fikk 32 timers frist til å respondere, men ingen analyse ble gjort av hvor mange arbeidere som ville slippe ti dagers karantene.

«Siden har over 2000 polakker, litauere, briter og andre utenlandske arbeidere kommet til Norge og testet positivt», heter det i artikkelen. Opposisjonen reagerer som forventet kraftig: – Regjeringen lar en lobbyorganisasjon få diktere en veileder, sier Jonas Gahr Støre (Ap).

Helseminister Bent Høie (H) forsvarer imidlertid beslutningen (på flere nivåer) og sier at den var «ekstremt viktig for mange norske arbeidsplasser». Og: «Vårt hovedinntrykk var at ordningen fungerte veldig fint da smittesituasjonen i Europa var annerledes enn nå».

