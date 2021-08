God ettermiddag!

TO ÅR ER GÅTT: 10. august 2019 skjøt og drepte terroristen Philip Manshaus stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen på hennes eget soverom på Eiksmarka, før han gikk til angrep på Al-Noor-moskéen på Skui, med et ønske om å «drepe så mange muslimer som mulig».

Manshaus’ forsvarer, Unni Fries, prosederte i retten på at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, mot hans egen vilje og de sakkyndiges psykiatriske erklæring. Manshaus ble dømt som tilregnelig og fikk lovens strengeste straff på 21 års forvaring med 14 års minstetid.

Philip Manshaus ble blant annet inspirert til å utføre terrorangrepet av Brenton Tarrants terrorangrep mot to moskéer i New Zealand, som igjen var inspirert av terrorangrepet 22. juli 2011. Manshaus ble de siste årene før drapet og terrorangrepet gradvis mer radikalisert og var blant annet aktiv i nettfora som 4chan, 8chan og Endchan.

BEFESTER MAKTEN: Tungt bevæpnede styrker fra Taliban inntok mandag ettermiddag den sjette provinshovedstaden i Afghanistan på fire dager. Overtakelsen skal ha skjedd uten trefninger, mens styrker fra myndighetene trakk seg tilbake og sivile flyktet fra byen. En representant for de lokale myndighetene sa til The Guardian at han mente skylden for maktovertakelsen lå hos en tidligere senator og hans 300 menn som skiftet side til Taliban søndag.

Provinshovedstaden Aibak er et viktig knutepunkt for forsyninger nord i landet. Med byen under Talibans kontroll, er styrkene i regionen som kjemper på vegne av myndighetene nå ytterligere avskåret.

Også andre strategisk viktige byer har falt i Talibans hender de siste dagene, deriblant det politiske og militære knutepunktet Kunduz. Taliban skal mandag ha satt kursen videre mot provinshovedstaden Pul-e Khumri.

PRESTEDRAP: Den katolske presten Olivier Maire ble mandag funnet drept i småbyen Saint-Laurent-sur-Sèvre i Loire-regionen vest i Frankrike, skriver Vårt Land. Den antatte gjerningsmannen er en 40-år gammel, papirløs mann fra Rwanda. Han meldte seg selv inn for politiet etter drapshandlingen. Mannen skal være den samme som er siktet for å ha stiftet brannen i Nantes-katedralen 18. juli i fjor.

Partileder Marine Le Pen for ytre høyre-partiet Nasjonal Samling (tidligere Nasjonal Front) postet i kjølvannet av pågripelsen et innlegg på Twitter:

«I Frankrike kan man altså være papirløs, sette fyr på katedralen i Nantes, aldri bli utvist og gjenta fornærmelsen ved å myrde en prest. Det som skjer i landet vårt nå er et alvor uten sidestykke og den totale fallitt for Staten og innenriksminister Gérald Darmanin».

Innenriksminister Darmanin svarte kritisk på innlegget at mannen ikke kunne utvises så lenge han var under etterforskning for brannstiftelsen. Den drapssiktede skal ha arbeidet frivillig for misjonsordenen der den avdøde presten virket. Mannen skal ha psykiske helseproblemer og traumer etter folkemordet i Rwanda i 1994, og skal etter sigende ha satt fyr på katedralen i fjor i desperasjon etter at asylsøknaden hans ble avvist. Han satt i fengsel til mai i år og var innlagt på et psykiatrisk sykehus i juni og juli.

FEM GANGER FEIL: Antallet omtaler av feilinformasjon om vaksiner på sosiale medier i juli måned økte med fem ganger så mye som i juni. Det skriver New York Times, som viser til undersøkelser analysefirmaet Zignal Labs har gjort. Forskere ved University of Washington kobler økningen av feil- og desinformasjon om vaksiner til smitteøkningen i USA med delta-varianten.

Blant de mest omtalte falske påstandene er at vaksinene ikke virker, at vaksinene inneholder mikrochiper, at det er bedre å stole på naturlig immunitet enn å vaksinere seg og at vaksinene forårsaker spontanaborter.

Fikk du forresten med deg saken vår om at det i sommer har gått viralt på sosiale medier at det norske Forsvaret angivelig har bestilt 3,4 millioner likposer til koronavaksinerte? Hvis ikke kan du lese den her.

