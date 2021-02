MILITÆRKUPP: I dag skulle Myanmars nye nasjonalforsamling egentlig tre sammen etter at partiet National League for Democracy (NLD) vant med spektakulære 83 prosent av stemmene i fjorårets valg, men i stedet tok væpnede, militære styrker makta i et kupp der regjeringssjef Aung San Suu Kyi, landets president Win Myint og flere regjeringsmedlemmer nå er pågrepet – hæren har via sin egen tv-kanal erklært unntakstilstand i ett år, men også lovet at det skal avholdes et fritt, demokratisk valg, samtidig som Aung San Suu Kyi i meldinger på Facebook – skrevet på forhånd i frykt for kupp – har oppfordret innbyggerne til å protestere. Fjorårets valg var det andre valget siden militærjuntaen gikk med på maktdeling i 2011 – mandagens kupp blir ansett som et solid tilbakeslag for den pågående demokrati-prosessen i landet.

«SKANDALØST»: Filter Nyheter skrev torsdag i forrige uke om hvordan regjeringen gjentatte ganger så bort fra konkrete innvendinger om smittevern fra både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i forbindelse med den nå avlyste militærøvelsen «Joint Viking» – i helga krevde Arbeiderpartiets Cecilie T. Myrseth svar og omtalte forsøket på å gjennomføre øvelsen tross advarsler som «skandaløst».

I dagens Klassekampen sier leder Torbjørn Bongo i Norges Offiserforbund at det «framstår som om det er tatt litt for lett på smitteverntiltakene i forbindelse med øvelsen», samtidig som han slår fast at avlysningen svekker forsvarets operative evne: – Vi vil i mai være dårligere forberedt på krig enn vi hadde vært dersom vi hadde fått gjennomføre øvelsen. Og sjansen for at vi kunne gjennomføre, hadde vært høyere om vi hadde vært tøffere på smittevern innledningsvis, sier Bongo.

Men den operative evnen «hadde samlet sett vært dårligere om vi ikke hadde tatt imot allierte styrker i det hele tatt», innvender forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), som sier det ligger en «helhetsvurdering» bak den smittevernfaglige gjennomføringen og at det ikke er registrert smitte «fra allierte til norske styrker eller fra allierte til sivilsamfunnet». Da øvelsen ble avlyst tirsdag i forrige uke, var 63 allierte soldater bekreftet smittet.

KRITISERER TILTAK: De to økonomiprofessorene Torfinn Harding og Magne Mogstad argumenterer i en VG-kronikk for at flere av de økonomiske koronakrise-tiltakene fra norske myndigheter bør avvikles eller endres – hovedårsaken er at kapitaleiere blir forfordelt: «Det var klart færre konkurser i fjor enn i et vanlig år og de utvidede lånemulighetene til bedrifter ble i liten grad benyttet. Kapitaleiere ser med andre ord ut til å ha klart seg meget godt gjennom krisen. Dette reflekteres på børsen der aksjeprisene når nye høyder», skriver professorene, som mener det er «all grunn til å være bekymret over at det er blitt en bred politisk enighet om at skattebetalerne skal kompensere kapitaleiere for økonomiske tap». Staten bør heller ta vare på arbeidstakere, konkluderer teksten – les hele her.

NYE PROTESTER: Over 5100 personer ble arrestert i ulike markeringer til inntekt for den fengslede Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj (44) på flere ulike steder i Russland søndag – flere ganger kom det til voldelige konfrontasjoner mellom politi og demonstranter. I hovedstaden Moskva stanset myndighetene kollektivtrafikken i nærheten av Kreml og beordret butikker og restauranter til å stenge. Menneskemengden her forsøkte å ta seg mot fengselet hvor Navalnyj sitter i varetekt, men ble hindret av opprørspoliti. Blant de arresterte er Putin-kritikerens kone Julia, som ble sluppet fri etter noen timer, men fortsatt er siktet for deltakelse i ulovlige protester.

1600 personer ble arrestert bare i Moskva, flere av dem tilsynelatende tilfeldig, og myndighetene gikk etter hvert tom for celler. Representanter for Amnesty International uttalte søndag at russiske myndigheter fører «en krig mot menneskerettighetene», mens Sveriges utenriksminister og leder for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, Ann Linde, fordømte den «overdrevne maktbruken mot fredelige demonstranter og journalister». I forkant av helgas demonstrasjoner ble også en rekke av Navalnyjs støttespillere arrestert og satt i husarrest, deriblant broren hans.

