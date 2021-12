DEN ER HER: Omikronvarianten av covid 19-viruset er påvist i Norge, i fire tilfeller i Øygarden kommune i Hordaland og Ullensaker i Akershus, og et utbrudd på Frogner i Oslo mistenkes å være forårsaket av den nye virusvarianten.

Om noen skulle være i tvil, sier FHIs Line Vold på en hasteinnkalt pressekonferanse i dag at det forventes meldinger om flere tilfeller (VG). – Jeg kan forstå at det virker skremmende på noen, men vi har vært forberedt på dette og har planer for å håndtere smitte umiddelbart, sier helseminister Ingvild Kjerkol (NRK). Vi venter fortsatt på sikker kunnskap om hvor alvorlig sykdom varianter fører til, og i hvilken grad den (ikke) stoppes av vaksinen.



…MEN VAKSINEDILEMMA KAN FORSVINNE: Ved nyttår vil det være produsert 1,17 milliarder covid-19-vaksinedoser, noe som kan gi rom for både en tredje dose til Norge og deling med fattige land. Det skriver Aftenposten.

Vaksineoversikten, som blant annet kan ses i VG, viser hvor skjevt vaksinene er fordelt i verden for øyeblikket. WHO-sjef Tedros Ghebreyesus har tidligere oppfordret rike land til å slutte å prioritere oppfriskningsdoser foran helsepersonell, eldre og utsatte grupper i lavinntektsland.



Nå kan det likevel se ut til at de moralske dilemmaene knyttet til en tredje vaksinedose reddes av en enorm vaksineproduksjon, viser tall fra Airfinity, et selskap som har spesialisert seg på å overvåke farmasiindustrien. Ifølge prognoser kan 24 milliarder vaksinedoser være produsert innen juni.



DET NYE QANON: Det er litt over en måned siden flere hundre mennesker samlet seg i sentrum av Dallas for å bevitne at Donald Trump vendte tilbake som president, og at både John F. Kennedy og hans sønn skulle gjenoppstå fra de døde. Mannen som spredde vrangforestillingene har over hundre tusen følgere på Telegram, der han sprer desinformasjon om covid 19, antisemittiske filmer og bibelske referanser, skriver konspirasjons-ekspert John Færseth. Og det gjør han i sin nye, faste spalte hos oss – Filter Konspi.



32 SEKUNDER FRA MIGRANTLEIR: NRK publiserte i dag en 32 sekunder lang video fra innsiden av brakkene på en migrantleir i Qatar, som trolig ledet til at journalist Halvor Ekeland og fotograf Lokman Ghorbani ble arrestert. Qatarske myndigheter hevder reporterne filmet på privat grunn. Selv har de sagt at de fikk muntlig tillatelse, og at sjefen i campen noterte telefon- og passnumrene deres.



Toppbildet: Mufid Majnun på Unsplash