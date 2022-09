Nye pågripelser i Pride-terror-saken

FIRE SIKTEDE: To menn ble i går pågrepet i Oslo, siktet for medvirkning til skytingen mot skeive og andre bargjester i Rosenkrantz' gate i Oslo sentrum natta før Pride-paraden skulle arrangeres.

Pågripelsene kom bare to dager etter at politiet offentliggjorde at Arfan Bhatti – som befinner seg i Pakistan – er etterlyst og siktet for medvirkning til en terrorhandling.

Den ene nye siktede er en mann som i 2019 ble dømt for besittelse av samme type maskinpistol som Zaniar Matapour skjøt med i Oslo-angrepet 25. juni i år. I den tidligere våpensaken hadde også Arfan Bhatti en siktelse mot seg som til slutt ble frafalt.

Våpenmannen og Bhatti var, i likhet med Matapour, i år med i samme Whatsapp-gruppe som har vært kartlagt i terror-etterforskningen, ifølge VG.

Oslopolitiet signaliserte i ettermiddag at det ikke er ventet flere snarlige siktelser. Men selv om politiet nå mener å ha kontroll på de mest sentrale personene i terrorsaken, betyr ikke det at trusselnivået uten videre blir justert ned i Norge. Bakgrunnen er blant annet at PST i kjølvannet av Oslo-skytingen avdekket at også ekstremister utenfor det aktuelle nettverket ble inspirert av angrepet.