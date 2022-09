Nyans: Nytt parti med farlige forbindelser gjorde godt valg i Sverige

Det svenske partiet Nyans, som henvender seg til minoriteter og fikk over ti prosent av stemmene i flere innvandrertette kretser i årets valg, er grunnlagt av en tyrkiskfødt mann med forbindelser til en høyreekstrem organisasjon.

Det har også deltatt i demonstrasjoner som forsøker å stemple Sverige som et fascistisk land som vil ta muslimske barn fra foreldrene og sekularisere dem med makt som del av en krig mot islam.





I enkelte forsteder i Malmö, Stockholm og Göteborg var det trolig over 20 prosent som stemte på det nystartede partiet.

Nyans lyktes ikke i å komme inn i Riksdagen, men har likevel vakt bekymring på grunn av sin bruk av konspirasjonsteorier og partilederens tilknytning til en ytterliggående, tyrkisk organisasjon.







Henvender seg til minoriteter



Nyans ble grunnlagt for fire år siden av den tyrkisk-svenske statsviteren Mikail Yüksel, og henvender seg først og fremst til minoriteter.

På hjemmesiden skriver partiet at de ønsker å jobbe for et mer åpent og tolerant samfunn, og at målet er å bli et forenende og løsningsorientert parti som møter minoritetenes utfordringer gjennom dialog med majoritetsbefolkningen og gjensidig respekt for hverandres ulikheter.





Nyans vil gi «afrosvensker» og muslimer status i grunnloven som nasjonale minoriteter slik samer, finner og jøder allerede har, og vil også jobbe for positiv særbehandling av disse gruppene.

«Afrofobi» og muslimhat skal erkjennes som nasjonale problemer, og koranbrenning forbys.