Ny vindkraftkonflikt med reineiere under oppseiling

REINEIERE KJEMPER MOT VINDTURBINER FLERE STEDER I LANDET: Det er ikke bare på Fosen at reindriftssamene har kjempet iherdig mot vindturbiner. I starten av mai skal Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt kjempe mot Øyfjellet Wind AS i Helgeland tingrett. Saken ligner på Fosen-konflikten ved at anlegget er bygget opp og satt i produksjon før en rettslig avklaring om konsesjon var klar. Ifølge Thomas Benson, advokat i kontraktsrett og forvaltningsrett, kan også denne saken bli et betegnet som et pågående menneskerettsbrudd inntil avbøtende tiltak blir satt inn, og Staten kan slik sett ha gått på en smell, skriver NRK. (Utbyggerne er ikke enige i likhetstrekkene). I lys av Fosen-dommen […]