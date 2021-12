NTNU har inngått forlik med førsteamanuensis Øyvind Eikrem, opplyser universitetet i en pressemelding torsdag ettermiddag:

«Partene har blitt enige om en avtale som innebærer at Eikrem sier opp sin faste stilling som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid. Hensyntatt oppsigelsestid vil han fratre 31. juli 2022. Han skal jobbe fra hjemmekontor og vil være fritatt fra arbeidsplikt, herunder å drive undervisning.

Fra 1.august 2022 går Eikrem over i en fireårig midlertidig postdoktor-stilling for å kunne drive faglig utvikling.

Når postdoktorstillingen utløper 31. juli 2026 opphører hans tilsettingsforhold til NTNU».

Nyheten om forliket kom etter at det onsdag kveld ble kjent at den endelige styrebehandlingen i saken var utsatt til påfølgende dag.

En sentral begrunnelse i avskjedssaken har vært at NTNU-ledelsen holder Eikrem ansvarlig for en rasistisk Facebook-konto som ble avslørt av Filter Nyheter i februar 2020.

NTNU har gjennom prosessen vist til at Statsansatteloven gir grunnlag for avskjedigelse blant annet om den ansatte ved «utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten». Universitetet har argumentert med at Eikrems opptreden har hatt negativ påvirkning på studentenes læringsmiljø.

Eikrem har nektet for å stå bak de rasistiske utsagnene, hevder seg urettmessig forfulgt av NTNU og har indikert at hele personalsaken skyldes en skjult agenda fra meningsmotstandere ved universitetet og at han var kontroversiell fra før.

– Mitt standpunkt er det samme som jeg har sagt i to år, jeg har selvsagt ikke brutt mine tjenesteplikter, uttalte han til Forskerforum i forkant av onsdagens styremøte.

Det ble klart før sommeren at Eikrems ledere ved NTNU ville gi Eikrem sparken fra stillingen som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid. Etter at ansettelsesutvalget i slutten av juni falt ned på samme konklusjon, klagde han på avgjørelsen, men ansettelsesutvalget opprettholdt sitt vedtak slik at saken ble tema for universitetsstyret. I forkant av styrebehandlingen ga rektor Anne Borg sin tilslutning til avskjedsvedtaket.

Eikrem varslet søksmål mot NTNU og en langvarig rettsprosess om han ble avskjediget, noe som trolig er bakgrunnen for forliket.

Facebook-profil delte lenke fra nynazist-nettsted og mente asylsøker burde i «bomullsåkeren» med «en god slavedriver»

Filter Nyheter avdekket i 2020 at Eikrem kunne knyttes til en anonymisert Facebook-profil som både kom med rasistiske utsagn direkte og bidro til å spre raseideologisk og innvandrerfiendtlig innhold på andre måter. Eikrem har altså nektet for å stå bak de omtalte publiseringene.

«Han der kunne jobbe i bomullsåkeren. Og med en god slavedriver, så kunne kanskje litt bli gjort på tross av den elendige innstillinga», var en av kommentarene profilen la igjen på den lukkede gruppen «Fedrelandet viktigst» om en asylsøker som hadde blitt framstilt som arbeidssky.

Profilen hadde også delt innhold med beskrivelse av «hvit utslettelse» i regi av «forræderiske regjeringer», beskrevet den svenske eks-statsministeren som «landssviker» og omtalt innvandrere som «stammekrigere». Karakteristikker som «svinmærra» og «fettkjærring» ble knyttet til kvinnelige politikere som Trine Skei Grande og Erna Solberg.

Ved én anledning delte Facebook-kontoen innhold fra nettstedet til den voldsfremmende nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen.

Den anonymiserte profilen «fulgte» mange høyreradikale eller åpent rasistiske eller antisemittiske aktører på Facebook. Profilen «likte» antisemitten Greg Johnsons forlag «Counter Currents», den islamfiendtlige bloggen «Gates of Vienna», åpenlyst rasistiske og antisemittiske «The Western Traditionalist», innvandringsfiendtlige «Defend Europa» og høyreekstremisten Hans Lysglimt Johansen og hans parti Alliansen. På enkelte av disse sidene hadde Facebook-profilen også vært inne og gitt liker-reaksjoner på publisert innhold.

Facebook-profilen bidro også til å spre innhold fra den amerikanske raseideologen Jared Taylors organisasjon American Renaissance, og skrøt av Taylor i forbindelse med en nyhetssak om rasistiske miljøer.

NTNUs rektor mener flere av ytringene fra Facebook-kontoen «rammes av den objektive gjerningsbeskrivelsen istraffeloven § 185» om hatefulle ytringer.

Før onsdagens styremøtet slo NTNU-rektoren fast at det er «overveiende sannsynlig» at Eikrem hadde tilgang til den anonyme Facebook-profilen, herunder til å publisere innlegg og kommentarer, og gi «likes».



Universitetsledelsen var klare på at Eikrem må holdes ansvarlig for de omtalte ytringene uavhengig om det kan bevises at han foretok de enkelte publiseringene, siden han i beste fall forhold seg passiv til spredningen av hatefullt/fremmedfiendtlig innhold.

Meldte PCer stjålet etter varsel om tekniske undersøkelser

Underveis i granskningen ville ikke Eikrem opplyse om han han hadde hatt tilgang til andre Facebook-kontoer enn den han han disponerte under sitt eget navn.

To NTNU-pc-er som arbeidsgiveren ba Eikrem levere inn til tekniske undersøkelser, ble meldt stjålet av Eikrem før de kunne bli gjennomgått.

Da advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (SVW) gransket saken for NTNU, la de blant annet vekt på at to øyenvitner fortalte at de hadde observert Eikrem mens han var innlogget på den aktuelle Facebook-profilen. To bilder av Eikrem ved en pc, fra et møte ved Institutt for sosialt arbeid, så ut til å vise at pc-en var innlogget på den aktuelle kontoen, noe Eikrem ikke ville kommentere overfor granskerne.

Når det gjaldt Facebook-profilens utsagn om asylsøkeren i Sverige som burde sendes i bomullsåkeren med en slavedriver, stilte Eikrem spørsmål til granskerne om det er «noen realisme i de faktiske premissene». «Finnes det slavedrivere og bomullsåkere i Sverige», spurte Eikrem, ifølge granskningsrapporten.

– NTNU har laget seg et faktabilde basert på en partisk gjengivelse. Helt grunnleggende deler er bare ignorert. Saken handler om at noen i ledelsen har gode kontakter hos den parten som ønsker å drive meg bort, og som over tid har jobbet for dette, uttalte han til Universitetsavisa den gang.

