Norske ambassader i høy beredskap etter koranbrenning i Oslo

Ved lunsjtider 8. mars stilte SIAN-leder Lars Thorsen seg opp foran Irans ambassade i Drammensveien i Oslo og satte ned en utgave av Koranen på høykant før han satte fyr på boka, mens en annen aktivist i den muslimfiendtlige organisasjonen filmet opptrinnet.

På stotrete engelsk hevdet Thorsen at «Oslo politidistrikt støtter koranbrenningen foran den iranske ambassaden», før to politifolk avbrøt den uvarslede markeringen og bortviste SIAN-aktivistene.

Opptrinnet fikk ingen oppmerksomhet i norske medier, og SIANs video så ikke ut til å få nevneverdig spredning på nettet – tross forsøk på å knytte den til populære emneknagger og påstander om at «norske myndigheter» støtter aktivistenes sak.

Men i Utenriksdepartementet gikk alarmen, blant annet basert på en ny trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste om nettopp denne typen koranbrenninger.

Økte beredskapen i mange muslimske land

Allerede samme ettermiddag som koranbrenningen var en rekke av Norges ambassader satt i høy beredskap.

I tillegg til de norske diplomatene i Teheran, gikk varselet til Norges utenriksstasjoner i flere land i Midtøsten og Afrika, samt store muslimske land som Pakistan og Indonesia, etter det Filter Nyheter får opplyst.

Utenriksdepartementet bekrefter at norske ambassader ble varslet om koranbrenningen ved Irans ambassade i Oslo, men vil ikke gå inn på hvilke tiltak det utløste eller hvor lenge de vil vare.

– UD varslet rutinemessig relevante ambassader om hendelsen. Eventuelle sikkerhetstiltak avhenger av lokale forhold i de ulike embetsdistrikt, skriver kommunikasjonssjef Tuva Raanes Bogsnes i Utenriksdepartementet i en e-post til Filter Nyheter.

Koranbrenninger rettet mot ambassader har vært høyt på agendaen hos norske myndigheter etter at den rasismedømte danske provokatøren Rasmus Paludan tidligere i vinter ga Tyrkia en anledning til å forsinke Sveriges NATO-søknad.

Den økte oppmerksomheten rundt koranbrenningene er også ventet å bli utnyttet av terrororganisasjonene IS og Al-Qaida.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kom i midten av februar med en gradert trusselvurdering der mulige konsekvenser av koranbrenning i Norge beskrives, et notat som også ble sendt til ambassadene som nå har økt sikkerhetstiltakene.

Fredag 10. mars har norske myndigheter blant annet fulgt med på om noen har agitert til demonstrasjoner eller opptøyer mot Norge i kjølvannet av fredagsbønnen i de mest aktuelle hovedstedene. Så langt er det ingenting som tyder på at SIANs provokasjon for to dager siden har fått slike konsekvenser.

Ble nektet koranbrenning ved Tyrkias ambassade

Lars Thorsen har forsøkt å få oppmerksomhet ved å kopiere Rasmus Paludans nylige opptrinn i Sverige, som har ført til både diplomatiske kriser og forhøyet terrorfare. Å brenne koranen er tillatt som politisk markering i Norge.

I starten av februar fikk den rasismedømte SIAN-lederen først godkjent en planlagt koranbrenning ved Tyrkias ambassade i Oslo, før politiet snudde og nektet markeringen gjennomført. I mellomtida hadde regjeringen, blant andre utenriksminister Anniken Huitfeldt og staben til statsminister Jonas Gahr Støre, blitt varslet om den planlagte demonstrasjonen. Etterhvert har Oslo politidistrikt vedgått at bakgrunnen for forbudet var en trusselvurdering fra PST spesifikt om SIANs markering og hypotetiske konsekvenser av slike koranbrenninger.

– Kort tid før markeringen ble vi orientert om en trusselvurdering fra PST. I den peker PST på at Norge kan bli mer aktuell i målbildet for ekstreme islamister. Den omtaler både økt terrorfare i Norge og den henviser til islamistiske miljøer i Norge. På bakgrunn av informasjonen fra PST gjorde Oslo politidistrikt en egen vurdering av trusselbildet ved denne markeringen, og sammenholdt informasjonen fra PST med egne opplysninger om potensielle trusler, uttalte politiinspektør Martin Strand til Filter Nyheter 10. februar.

Den direkte opptakten til koranbrenningen i Oslo denne uka var at SIAN hadde fått nei fra politiet til å demonstrere på Egertorget i Oslo sentrum samtidig som 8. mars-toget skulle passere på kvinnedagen.

Lars Thorsen har ved flere anledninger «gjengjeldt» misnøye med oslopolitiet ved å brenne koranen ulike steder i byen.

Thorsen har, i likhet med Rasmus Paladan, blitt nevnt eller vist fram i jihadistisk propaganda i vinter, og myndighetene frykter nå at den voksende profilen hans kan øke trusselnivået mot norske interesser.

Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere framhevet provokasjoner med koranen som den viktigste faktoren for hvordan trusselnivået knyttet til ekstrem islamisme utvikler seg i Norge.

