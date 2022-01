NORSK LAKS SMUGLET TIL KINA: Norsk laks ble i praksis utestengt fra Kina etter at regimekritiker Liu Xiaobo vant Nobels Fredspris i 2010. Samtidig begynte norske lakseeksportører å sende titusenvis av tonn med laks til Vietnam. NRK Brennpunkt avslører nå at denne laksen ble sendt til et transportfirma i Vietnam, der laksen ble smuglet videre til Kina av lokale aktører. Etter at daværende regjering normaliserte forholdet til stormakten i 2017, gikk lakseleveransene til Vietnam brått ned, og opp igjen til Kina.

«Disse eksporttallene er så påfallende, at hvis ikke selskapene har skjønt at det kan ha dreid seg om smugling, så må de ha knepet igjen både øyne og ører», sier Tina Søreide, korrupsjonsekspert ved Norges Handelshøyskole, til kanalen. Bransjeorganisasjonen Norges Sjømatråd avviser påstanden.

ER JOHNSONS SKJEBNETIME NÆR? Britene har ventet i spenning på resultatet av det britiske parlamentets egen granskning av «partygate», den såkalte Sue Grey-rapporten som som kan bli slutten på Boris Johnsons regjering. Mandag formiddag melder en talsperson for regjeringen at den har mottatt en «oppdatering» på granskningen og lar det være opp til almenheten å gjette hva det egentlig betyr. En offentliggjøring er uansett ventet i løpet av dagen, skriver The Guardian.

«UHELDIG OG UNØDVENDIG», SIER NAKSTAD: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det er problematisk at FHI og EU ikke har lagt seg på samme linje når det gjelder koronasertifikat. «Vi håper at tenkningen blir likere, så vi slipper de praktiske problemene», sier han til TV 2. FHI mener nemlig at man ikke trenger å ta tredje dose dersom man har nylig har vært smittet med korona, mens EU har besluttet at gjennomgått koronainfeksjon etter fullvaksinasjon ikke sidestilles med en tredje dose. (I EU får man kun gyldig sertifikat 180 dager etter gjennomgått sykdom). Nakstad er imidlertid mer positiv til at dette løser seg i sommer, da det kan være vi har kommet ut av smittebølgen og ikke har like strenge reiseregler.

SVASTIKA-FLAGG i KORONA-DEMO: Tusenvis demonstrerte mot koronatiltak og vaksine-«plikt» i den kanadiske hovedstaden Ottawa i helgen, i det som utartet til hendelser som forsvarsminister Anita Anand kalte «hinsides forkastelige». Politiet etterforsker flere hendelser etter at svastika-flagg ble observert i opptoget, nasjonale minnesmerker ble behandlet respektløst, og demonstranter skal ha oppført seg truende mot politi og andre innbyggere. Lørdag måtte statsminister Justin Trudeau og hans familie forlate hovedstaden av «sikkerhetshensyn», mens lastebiler blokkerte gatene rundt parlamentsbygningen.

Protestene oppsto som en reaksjon på at den kanadiske regjeringen 15. januar påla uvaksinerte lastebilsjåfører som kjører over grensen til USA å gå i karantene i det de vender hjem, men ble snart utvidet til å omfatte flere koronatiltak. Opptil 2 000 lastebilsjåfører nådde Ottawa lørdag, etter å ha krysset landet over en uke i det de selv har kalt «Frihetskonvoien». Elon Musk, Donald Trump Jr. og Ben Shapiro har alle uttalt seg støttende til demonstrasjonen.

ENDRER RÅD OM SELVTESTING: Nå råder Folkehelseinstituttet til å ta prøve fra både hals og nese ved selvtest. Bakgrunnen er studier som viser at hurtigtestene er mindre sensitive for omikron-varianten. For eksempel fant en ikke-fagfellevurdert studie fra Sveits at fire av syv hurtigtester hadde signifikant lavere sensitivitet for omikron-varianten enn for andre virusvarianter. I de oppdaterte rådene skriver FHI at kombinert svelg-nese-prøve kan bidra til å fange opp flere smittede særlig i de første dagene man har symptomer. FHI understreker at prøven først skal tas i svelget før den tas i nesen og at prøven fra svelg bør tas minst 30 minutter etter inntak av mat og drikke.

Fortsatt god mandag! Hilsen Filter-redaksjonen