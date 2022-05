Nordea- og NAV-ansatte pågrepet i korrupsjonssak

NORDEA-SAKEN: Over 50 politifolk aksjonerte i dag tidlig mot en rekke adresser i Oslo i en stor korrupsjonssak der banklån er søkt om med grunnlag i manipulert dokumentasjon. Fem personer er pågrepet siktet for grov korrupsjon eller medvirkning – blant dem en NAV-ansatt, en tidligere NAV-ansatt og to ansatte i banken Nordea, som i februar utløste etterforskningen ved å levere en politianmeldelse basert på en egen, intern avdekking. Umiddelbart før aksjonen ble kjent publiserte VG en gravesak som avslører at enkelte låneagenter skaffer kunder lån de egentlig ikke kvalifiserer til, via utro tjenere innad i banker som trikser med avvikskvote på kunder. Det er ifølge Nordea utbetalt slike lån på til sammen cirka 150 millioner kroner siden virksomheten startet i 2018, skriver NRK.





SANKSJONER SOM SVIR: Etter lange forhandlinger kom statslederne i de 27 EU-landene i går kveld til enighet om den sjette sanksjonspakka mot Russland, og at de skal kutte mesteparten av oljeimporten fra Russland. Det er først og fremst de mest oljeavhengige kystløse sentraleuropeiske landene, som Tsjekkia, Slovakia og Ungarn som er unntatt, slik at rundt en fjerdedel av importen inntil videre fortsetter. Dette skal reduseres til rundt ti prosent innen året er omme. Den russiske oljen skal erstattes med dyrere nordsjøolje, noe som utvilsomt vil merkes på europeiske forbrukeres energiregninger. Trøsten er at boikotten får stor effekt: Russland vil slite med å få solgt slike mengder olje til andre markeder, sier analytikere til Reuters.



I FERD MED Å TA LUHANSK: Halve Sievjerodonetsk, den siste ukrainsk-kontrollerte byen i Luhansk og strategisk viktig for å kontrollere Donbas-regionen, er nå overtatt av russiske styrker. Harde kamper foregår både rundt byen og inne i gatene, og kraftig artilleribeskyting truer livene til tusener av mennesker som sitter fast i byen, sier ordfører Oleksandr Striuk til The Guardian: «Byen blir rett og slett ødelagt, kvartal for kvartal». Han anslår at rundt 13 000 av Sievjerodonetsks opprinnelig 100 000 innbyggere fortsatt er i byen, og at 1500 er omkommet siden krigen startet – drept av direkte beskyting og fragmenter av artilleri, men også under sammenraste bygninger.





SKAL DISKUTERE MATKRISA: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov vil neste uke møte Tyrkias forsvarsdepartement for å diskutere hvordan ukrainsk korn kan eksporteres til verdensmarkedene for å redusere den global matkrisa, melder New York Times. President Recep Teyyip Erdogan har tatt til orde for at Istanbul kan være vertskap for et organ som overvåker en trygg passasje gjennom Svartehavet og ut Bosporos-stredet. I en samtale med Vladimir Putin i går skal den russiske presidenten ha sagt seg villig til å fasilitere en slik ordning, selv om den russiske posisjonen i utgangspunktet innebærer krav om lettelser i sanksjoner og forsikringer om at korn-skip ikke brukes til å frakte våpen til ukrainske styrker i Odesa.



Fortsatt god dag. Hilsen Filter-redaksjonen