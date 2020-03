Nordtrønderne har allerede sagt det i mange år: «Det vart ei underlig tid». De fikk rett til slutt. Norge er stengt. Folk har blitt sjuke. Flere står uten jobb.

Herregud, så kjipt dette er. Men heldigvis er ikke hele tilværelsen redusert til livredde blikk i oppgangen og folk som skriver kronikker om at gamle og syke bare må dø.

Nei, det er mye fint også. Vi er fine folk.

Som en rein mentalhygienisk øvelse, har vi de siste to ukene spart på det koseligste og rareste og morsomste vi kommer over i sosiale medier.

Det er mye! Både fra Norge og verden.

Ta korona-helg med oss – og dette lille utvalget:

1. En mann ved navn Marius har tegnet et t-banekart over leiligheten sin. Og det ble skikkelig fint:

Laga et lite t-banekart over leiligheta mi pic.twitter.com/F7iPgUNKph — Marius Helgå (@MariusHelgaa) March 19, 2020

2. Hvor var vi da ei som kaller seg Silje Huleboer sang karaoke-versjoner av Mariah Carey-låter direkte på internett? Jo, vi satt som over 3000 andre og likte det godt.

Posted by Brakkesyke 2020 on Thursday, March 19, 2020

3. En som heter André la ut denne. På søndag tenner vi for håp, glede og flatere kurve:

Andre søndag i karantene pic.twitter.com/VWxoygjub9 — André Ulveseter (@AndUlv) March 22, 2020

4. Vi vet ikke hvor denne videoen kommer fra. Men det er altså dronninga i Danmark. Som lager en dachshund-hatt:

Queen Margrethe making a dachshund hat is the quarantine vibe we all need right now. pic.twitter.com/vxMILbO7U3 — Sammy (@sammystritch) March 19, 2020

5. Vi synes dette fra Sveinung Statsråd var artig. Vet ikke helt hvorfor. Bra tweet:

Klar for nok eit videomøte. pic.twitter.com/x5rclfu0EN — Sveinung Rotevatn (@Rotevatn) March 24, 2020

6. Hun her lager et stilig rave-party til tonene av BBC News-melodien mens britene venter på siste smittetall. Hun er veldig kul:

positively phenomenal use of the BBC News theme tune. Little does she know this is actually how we make the news pic.twitter.com/3Zx8pw2eeM — Sophia Smith Galer (@sophiasgaler) March 24, 2020

7. Jævlig fint, da:

Når du har bursdag under lockdown og er innstilt på nok en dag avsondret fra verden og det ringer på døren to ganger og det ikke er noen i andre enden så du stikker hodet ut av vinduet og får øye på dette. Lov å bli litt emo da, eller? Spør for en venn (som er meg). pic.twitter.com/JNQleTghfl — Christopher Pahle (@tophepahle) March 24, 2020

8. Hahaha:

9. En sånn idé kan sikkert bare oppstå i karantene. Flott levert, fine folk:

This is just funny… pic.twitter.com/9bd69jCcFs — Michael Blair (@mmjblair) March 21, 2020

10. Treffende. Og sårende for noen av oss, men vi ler av oss selv, nå:

I Norge stiger heldigvis antall forskere raskere enn smittede av Corona. pic.twitter.com/4Pk0Ko3syL — Altmulig og alt er mulig (@RobeChr) March 23, 2020

11. Er kanskje ikke så artig, denne. Så hvorfor ler vi da? Tja, det er britene, da. De er noe for seg selv:

weights are sold out everywhere online, britain is apparently going to emerge from isolation ripped to the tits — Laura Snapes (@laurasnapes) March 21, 2020

12. Vi hadde aldri hørt om «Zoom» før koronaen kom, vi. Bra videokonferanse-på–zoom-triks, det må sies:

Muligheten til å laste opp egne videoer som bakgrunnsbilde i Zoom kommer til å bli nyttig i lengden. pic.twitter.com/IEQSHaz9ma — Benjamin Myrstad (@BSkiaker) March 19, 2020

13. Se på John, da. Vi kjenner ham litt fra før. Men visste ikke at han var stue-trubadur med blinkende lys, flerkameraproduksjon og røykmaskin hver eneste lørdag i koronaland:

Lørdagspub! Pub'en er åpen! Vil gjerne ha så mange i publikum som mulig så lik og del! 😁🤘Her er det lave skuldre, ønskelåter og guilty pleasures.Fri entré! Nydelse av medbrakt tillates og anbefales! Happy Hour fra 21.30-23.00 🥳 Posted by John M. Masaki on Saturday, March 21, 2020

14. Fine folk over alt, gitt. Fine katter med fine navn også:

This cheered me up pic.twitter.com/n9e01ALjcR — Chris Towers (@CTowersCBS) March 25, 2020

15. Italienere som synger den gamle partisanersangen «Bella Ciao»… Vi blir ikke lei av det.

My neighbours in Rome singing Bella Ciao ❤️🤍💚 pic.twitter.com/gu1NqNjlHQ — Jessica Phelan (@JessicaLPhelan) March 13, 2020

BONUS 1: Altså, vi kan se hundre sånn videoer. Her er én til:

Italianos em quarentena na cidade de Torino (140 Km de Milão) cantam "Bella Ciao" nas sacadas e janelas: pic.twitter.com/b5yqWumvnl — Ivan 🌐 (@ivan) March 13, 2020

BONUS 2: JÄVLA SKIT. COVID-19 FUCKAR UPP ALLA UNGARS LIV.

https://www.facebook.com/p4stockholm/videos/846572435847579/