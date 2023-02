Nok en nedskyting av flyvende objekt i USA

NOK ET UIDENTIFISERT flyvende objekt er skutt ned i USA, det tredje på like mange dager etter at en kinesisk spionballong ble skutt ned etter å ha krysset det nordamerikanske kontinentet forrige uke.

Det siste objektet beskrives av det amerikanske militæret som åttekantet og ble skutt ned over Lake Huron. Alle de tre objektene er vesentlig mindre av størrelse og fløy lavere enn ballongen, slik at de kan ha representert en fare for sivil lufttrafikk. Det amerikanske forsvarsdepartementet har imidlertid bekreftet at det aktuelle objektet kan ha hatt evnen til å spionere, og at det er observert i nærheten av forsvarsinstallasjoner i delstaten Michigan.

Det er uklart om den ekstraordinære serien av nedskytinger skyldes at flere objekter enn før sendes inn i USAs luftrom. Det er på det rene at den nordamerikanske overvåkingen av luftrommet har økt sin årvåkenhet og radarsystemenes sensitivitet etter ballonghendelsen. Dialog mellom amerikanske og kinesiske myndigheter om ballongen skal omsider være i gang.

Det norske utenriksdepartementet bekrefter at Norge, som ett av rundt 40 land, ble informert av USA om nedskytingen av ballongen forrige helg.The New York Times/Reuters/AP News/VG/AFP

