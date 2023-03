Nok en bank stenges i USA

NOK EN BANK GÅR over ende i USA: Myndighetene stenger Signature Bank i New York «i lys av hendelser og trender i markedet» for å beskytte kunder. Det er den tredje bank-kollapsen på en uke i USA, etter Silvergate og Silicon Valley Bank i California. Signature er en regional størrelse i nordøst og særlig stor på lån til eiendom. Stengingen skjer på marsjordre fra president Joe Biden, som er ventet å adressere situasjonen i en kunngjøring i dag.

Amerikanske myndigheter gikk i går inn med en rekke avbøtende tiltak for å hindre at det hele eskalerer til en krise på systemnivå. Blant annet er alle innskudd garantert å bli utbetalt mandag, uten at skattepenger skal brukes til å redde noen av bankene, ifølge USAs finansminister Janet Yellen. I Asia er det stor spredning i børsutslagene. The New York Times/Reuters/E24



UKRAINA OG RUSSLAND melder om store tapstall i Bakhmut i Donetsk, byen Moskva har kjørt en flere måneder lang utmattelseskrig for å ta kontroll på. Ukraina sier russerne har mistet 1100 tjenestepersonell bare de siste par dagene, og at svært mange er såret. Russland sier de har drept 240 ukrainske soldater.

Minst en person er drept i den russiske regionen Belgorod etter at russisk luftvern skyter ned de hevder var fire missiler. BBC News/Kyiv Independent



JOE BIDEN BEGRENSER olje- og gassvirksomhet i et område på nesten 65 000 kvadratkilometer i Alaska og havet utenfor. Presidenten skal likevel vurdere å tillate det gigantiske