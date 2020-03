Torsdag denne uka publiserte nettstedet Spaniaposten en tekst med tittelen «Corona-viruset: Du er tryggere i Spania».

På sine hjemmesider presenterer Spaniaposten seg som den største avisen for nordmenn og andre skandinaver som bor eller reiser til landet. Papiropplaget er oppgitt til 12-16 000 eksemplarer, mens Facebook-siden har nær 19 000 liker-klikk.

Til tross for den dramatiske utviklingen de siste dagene, ligger teksten om koronaviruset fortsatt ute på hjemmesidene og Facebook, der den er blitt publisert minst to ganger. Samtidig har de ansvarlige for Spaniaposten argumentert for at innholdet er korrekt i eget kommentarfelt.

Etter at Filter Nyheter tok kontakt med Spaniaposten søndag, skriver en person følgende tilbake via Facebook (les mer fra tilsvaret nederst i denne artikkelen):

«Vi ser gjerne over vår og andre mediers dekning av dette i etterpåklokskapens lys når sykdommen har vært like lang tid i Norge som den har i Spania. Det første tilfellet ble registrert i Spania 2020-01-31 og i Norge rundt en måned senere 2020-02-26. Norge var definitivt tidligere ute med harde tiltak enn Spania så alle håper det har effekt».

På andreplass i antall smittede og døde

Teksten hos Spaniaposten hevder å presentere «syv grunner til at du er tryggere for viruset i Spania». Samme nettside har tidligere publisert lignende tekster som forsøker å tegne et bilde av at situasjonen i Spania er mildere eller bedre enn i Norge.

I tillegg til faktiske feil og overdrivelser, som at korona-viruset «av biologiske grunner» ikke «håndterer temperaturer over 30 grader» (forskerne er på ingen måte enig om dette), forsøker Spaniaposten å nedtone faren ved en korona-epidemi.

«Kun de med uvanlig dårlig helse vil ha reelle helseproblemer», heter det i teksten, der flere påstander synes å være basert på feil forståelse av hvordan en virusepidemi kan utvikle seg:

«Smitten i Alicante-området regnes for å være kontrollert. De som er registrert smittet her har fått viruset utenfor provinsen».

I realiteten er situasjonen i Spania svært alvorlig: Ifølge siste offisielle tall fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), ligger landet på andreplass blant EU/EØS-landene både når det gjelder antall smittede og dødsfall. Landet plasserer seg foran mer folkerike land som Tyskland og Frankrike på lista.

Straffeforfølger innbyggere som bryter reglene

Oppdaterte tall fra John Hopkins Center for Systems Science and Engineering viser at 6391 mennesker er smittet og 196 døde av viruset i Spania. Rundt 2000 er smittet i løpet av de siste 24 timene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Allerede fredag erklærte statsminister Pedro Sànches, hvis egen kone har testet positivt på koronaviruset, unntakstilstand i landet:

I to uker fra og med mandag vil barer, kaféer, restauranter og kinoer være stengt. Innbyggere får ikke bevege seg utendørs med mindre de skal handle mat eller medisiner, oppsøke legehjelp, dra på jobb eller i banken, eller hjelpe barn, eldre og andre som er spesielt utsatt.

Bestemmelsen om unntakstilstand i den spanske grunnloven har ikke vært aktivert på ti år – forrige gang skjedde det under en streik blant flyveledere. Søndag ble det også kjent at myndighetene vil bøtelegge eller straffeforfølge innbyggere som ikke etterkommer de nye påleggene.

Den spanske regjeringen er i flere dager blitt kritisert for treg respons på utviklingen. Allerede onsdag i forrige uke hadde hovedstaden Madrid utviklet seg til et episenter for koronautbruddet i landet.

Utfordringer ved spanske sykehus

Spaniapostens tekst ble ifølge datoangivelsen publisert torsdag. Som en begrunnelse for at «du er tryggere for viruset i Spania», blir det blant annet oppgitt at det spanske helsevesenet er blant de beste i Europa.

I løpet av noen dager er det imidlertid kommet flere meldinger om krisetilstander ved flere spanske sykehus. Blant annet er det mangel på smittevernutstyr.

Sykehusene har også kapasitetsutfordringer: La Paz-sykehuset i Madrid er blitt tvunget til å ta i bruk et treningsrom for å håndtere det store antallet pasienter. Og i den katalanske byen Igualada beskriver borgermesteren situasjonen ved sykehuset som «desperat».

Gjennom flere dager den siste uka har Spaniaposten fra sin Facebook-side postet innlegg og lenker som avdramatiserer situasjonen i Spania eller fremstiller forholdene i Norge som verre.

Etter at norske myndigheter torsdag innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid, postet Spaniaposten for andre gang teksten om at man er tryggere i Spania enn i Norge.

UD: Fraråder alle reiser til utlandet

Da den spanske statsministeren erklærte unntakstilstand fredag, lenket Spaniaposten til en omtale av dette under teksten «selv om tallet [på antall smittede, red. anm.] er høyt er det vesentlig lavere enn Norge pr innbygger».

I kommentarfeltet på Facebook har flere lesere vært kritiske til informasjonen, mens Spaniaposten har forsvart egne publiseringer: «Smitten kom tidligere til Spania så sykdommen har kommet ‘lengre’», heter det for eksempel i én av kommentarene.

Lørdag ble det kjent at det norske utenriksdepartementet fram til 14. april fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Mandag klokken 08.00 stenger norske lufthavner og havner. Britiske myndigheter har eksplisitt frarådet reiser til Spania.

Filter Nyheter har stilt Spaniaposten konkret spørsmål om hvordan de vurderer innholdet i sin egen tekst i lys av den siste utviklingen i Spania, samt om de vurderer å slette og/eller beklage den aktuelle teksten. Vi har også bedt Spaniaposten kommentere innholdet i Filter Nyheters artikkel.

«Er det konkrete feil i noe vi har skrevet kan vi gjerne snakke om det, men du har ikke kommet med en eneste faktafeil, så da er det lite mer å føye til her», skriver en person til Filter Nyheter fra Spaniapostens Facebook-side.

Vedkommende har ikke svart på spørsmål om hvem han/hun er.

Artikkelen ble oppdatert søndag 15. mars klokken 18.23 med svar fra Spaniaposten.

