Naturavtalen: Dette er de enige om

AVTALE SKAL REDDE ØKOSYSTEMER: Etter mer enn fire års forhandlinger og politisk tautrekking langt inn i nattetimene er FN-toppmøtet COP 15 om biomangfold kommet til en historisk avtale om å stanse ødeleggelsen av verdens natur.Ifølge avtalen skal 30 prosent av planetens overflate være vernet innen utløp av 2020-tallet, miljøskadelige subsidieordninger verdt 500 milliarder dollar reformeres, og 30 prosent av alle ødelagte økosystemer på land, i ferskvann, langs kyst og i havet gjenopprettes, skriver The Guardian. Verdens myndigheter forplikter seg dessuten til å bevare mer dyreliv.

Nå gjenstår det for alle land, inkludert Norge, å lage nasjonale planer som gjør at avtalen følges opp. Det skortet det på etter forrige naturavtale, de såkalte Aichi-målene, skeriver miljøorganisasjonen Sabima i en pressemelding.

Den nye avtalen, som ble inngått i Montrea i Canada, skal ha kommet endelig på plass etter at Kinas president skar gjennom og avgjorde at en rekke innsigelser fra blant annet afrikanske land måtte ignoreres. Ugandas forhandler kaller det som skjedde for «et statskupp».