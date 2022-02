SISTE OM UKRAINA:

Onsdag sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at forsvarsalliansen ikke ser noen deeskalering på bakken, selv om Russland i går sa at soldater trekkes tilbake fra grensen mot Ukraina. «Tvert imot ser det ut som at Russland fortsetter den militære oppbyggingen» , sier han.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder på sin side at de har avsluttet militærøvelsen på Krim-halvøya og har publisert en video av stridsvogner som krysser broen over Kertsjstredet til det russiske fastlandet i natt.

Kreml sier president Vladimir Putin «er for forhandlinger og diplomati» .

I nabolandet Belarus (Hviterussland), nord for Ukrainas hovedstad Kyiv, fortsetter Russland militærøvelsene som er planlagt å pågå til 20. februar.

Samtidig markerer innbyggerne i Ukraina i dag «Dagen for samhold» som president Volodymyr Zelenskyj mandag erklærte skulle falle på 16. februar, etter at USA varslet om at dagen kunne være tidspunktet Russland kom til å invadere.

Kreml avviser anklagene fra Ukraina om at det var Russland som sto bak nattens cyberangrep mot det ukrainske forsvarsdepartementet og to ukrainske banker.

Utenriksminister Sergej Lavrov varsler at Russland vil gjengjelde eventuelle nye økonomiske sanksjoner mot landet fra Storbritannia. Tirsdag sa statsminister Boris Johnson at det kunne bli aktuelt å blokkere russiske forretningsselskaper fra å samle kapital i London.

Forsvarsministrene i NATO møtes i dag om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Ukraina.

ANTIDEMOKRATISKE TENDENSER FÅR FØLGER: Øverste instans av Den europeiske unions domstol slår fast at myndighetene i Polen og Ungarn bryter innbyggernes demokratiske rettigheter som EU-borgere, melder Reuters. De populistiske partiene som sitter i regjering i de to tidligere østblokklandene har ifølge dommen lagt politiske føringer på rettsvesenet og pressen og slått ned på lovlige protestdemonstrasjoner i den grad at det strider mot unionens lover. Uten videre ankemuligheter ligger landene dermed an til å bli avskåret fra enorme summer i støtte til blant annet digitalisering av offentlige tjenester og helsetiltak – noe som i første omgang kan få umiddelbare politiske følger i Ungarn, der meningsmålingene viser at statsminister Viktor Orbans parti har tapt terreng og får en hard kamp for å vinne parlamentsvalget i starten av april. Statslederne i begge landene har tidligere truet med å hevne seg ved å blokkere EU-vedtak som krever enstemmighet, blant annet om klimatiltak, energi- og sikkerhetspolitikk.



MÅ VISE FREM GJESTEBOKA: Joe Biden avviser president-forgjenger Donald Trumps hevd om at besøksloggen fra sistnevntes periode i Det hvite hus er hemmelig. Loggen vil dermed bli utlevert til komiteen som gransker stormingen av kongressbygningen i fjor. Komiteen jobber blant annet med å klarlegge hva som skjedde i huset den aktuelle dagen, og i hvilken grad presidenten og hans administrasjon var involvert i, og kan klandres for hendelsene. Det er imidlertid uklart i hvilken grad loggen er fullstendig, skriver Washington Post. Både Barack Obama og Biden offentliggjør, med enkelte unntak, besøksloggene jevnlig.



IKKE FORNØYD: Høyres representant i kontrollkomiteen på Stortinget er ikke fornøyd med svarene regjeringen har gitt om ansettelsen av ny sentralbanksjef. «Vi kommer til å ha behov for flere spørsmål. Det kan vi slå fast her og nå», sier Peter Frølich til VG. Han varsler at partiet vil vite mer om både habilitetsvurderingene som er gjort, detaljer om utlysningsteksten og «hvem som har pushet for Jens Stoltenbergs kandidatur» samt vurderingen av Stoltenbergs rolleforståelse og partitilknytning.



