VENTER PÅ STORANGREP: Mens russiske styrker fortsetter å la bombene regne over Kharkiv og byene i øst- og sør-Ukraina går de til angrep på både sivil infrastruktur og ukrainske militære posisjoner flere steder i Luhansk og Donetsk-regionene, ifølge det ukrainske forsvaret. I disse regionene er det ventet kraftige angrep så snart styrkene som er trukket ut av områder nord i landet er regruppert. Kanskje med en fullskala invasjon allerede om noen få dager, advarer lokale myndigheter, ifølge Sky News. Det var også budskapet til Natos generalsekretær før dagens utenriksministermøte: «Det vil ta noen uker for Russland å omorganisere sine styrker. Men etter det frykter vi at vi får se en ny stor russisk offensiv med mål om å ta Donbass. I dette vinduet er det ekstremt viktig at Nato-landene bidrar med støtte», sier Jens Stoltenberg til VG.



NOK KLAPPSALVER: EU har betalt Russland 35 milliarder euro for olje og gass siden landet invaderte Ukraina. Til sammenlikning har det angrepne landet fått 1 milliard i nødhjelp fra EU i den samme tidsperioden, sier EU-kommisjonens toppdiplomat på utenrikspolitikk, Josep Borrell, som tar til orde for kraftig øking i den militære støtten til Kyiv og for «mindre applaus og mer assistanse».



KAN SANKSJONERE PUTIN-FAMILIE: Nye kunngjøringer om sanksjoner mot Russland er ventet på begge sider av Atlanteren i dag, ifølge The Guardian. I EU diskuteres et forbud mot russisk kull, stanse transaksjoner med fire banker og hindre mange russiske fartøy fra å legge til i EU-havner. Også USA er ventet å respondere på ugjerningene i Butsja og andre steder, som paven i dag omtalte som «en massakre». Ifølge Bloomberg kan det dreie seg om sanksjoner rettet mot Vladimir Putins nærmeste familie – døtrene Maria Vorontsova og Katerina Tikhonova.



KASTER UT ANSATTE VED OSLO-AMBASSADEN: Norge utviser tre russiske diplomater. De tre har «bedrevet virksomhet som er uforenlig med deres diplomatiske status», sier utenriksminister Anniken Huitfeldt, men «tidspunktet for disse utvisningene er (…) ikke tilfeldig». I går ble det utvist etterretningsagenter fra blant annet Italia, Spania, Danmark og Sverige.



VIL GI DEG FASTPRIS: Regjeringen vil gi kraftbransjen skatteinsentiver for å legge til rette for tryggere og bedre tre- fem- og sjuårige fastprisavtaler for privatkunder. Det er ment som en mer varig løsning enn dagens strømstøtte på de høye og sterkt varierende strømprisene. Blant grepene er en endring av grunnrenteskatten og en maksgrense for prispåslaget, skriver NRK. Forbrukerrådet sier forslaget er «interessant».



