AMBASSADEANSATTE UT AV UKRAINA: Storbritannia beordrer hjem flere av sine ansatte ved den britiske ambassaden i Kiev på grunn av den spente situasjonen i Ukraina, og USA ber familier til diplomater, og ikke-essensiell stab, om å reise hjem, fordi «en invasjon kan skje når som helst». USA har i tillegg bedt amerikanske innbyggere som oppholder seg i landet vurdere å reise hjem. Uttrekningene skjer samtidig med at NATO-land sender flere jagerfly og krigsskip inn i Øst-Europa mandag, etter at samtalene mellom Russland og USA fredag mislyktes i å komme nærmere noe gjennombrudd. Det er imidlertid ikke kjent om uttrekningene er basert på nye trusselvurderinger og britene avkreftet at beslutningen var basert på konkrete trusler mot sin ambassade. Ukraina kalte mandag USAs uttrekning «prematur» og mente amerikanerne utviste «overdreven forsiktighet».





HUMANITÆR KRISE TVINGER FRAM DIALOG: Mens Frps stortingsrepresentanter stiller flere kritiske spørsmål til UDs Taliban-besøk, roser den afghanske kvinneaktivisten Mahbouba Seraj norske myndigheter for å legge til rette for dialog med Taliban. Flere ledere for den islamistiske bevegelsen som sitter med makten i Afghanistan er fløyet til Oslo for møter med det internasjonale samfunnet – deriblant broren til en av hovedmennene bak angrepet i Kabul som kostet en norsk journalist livet i 2008. Seraj er blant dem som har møtt Taliban-lederne på hotellet Soria Moria og sier til VG at den desperate humanitære krisa i landet gjør det nødvendig å opprette kommunikasjon med islamistene. Andre aktivister er kritiske til møtene: Tidligere oljeminister Nargis Nehan har takket nei til å delta, mens kvinneforkjemper Jamila Afghani truet med å trekke seg hvis ikke Taliban løslater to som ble arrestert i forbindelse med en demonstrasjon forrige uke.

RØDE KORS SLÅR ALARM om 850 mindreårige gutter som er sperret inne i et fengsel øst i Syria; stormet av IS-krigere og åsted for harde kamper. Fengselet drives av kurdiske selvstyremyndigheter som er støttet av Vesten, men tatt på senga av kraftige IS-angrep i det siste. Unicef sier de innsperrede barna er i stor risiko både for å bli drept eller skadet i kamper, og for å bli rekruttert som krigere. Noen av barne skal være i fengselet fordi de har motsatt seg militærtjeneste for den kurdiske-ledede styrken Syrian Democratic Forces, ifølge BBC News.





ØDELA VERNET SKOG: «Det er bra at Nye Veier sier at de vil finne løsninger. Problemet er bare at det ikke finnes så mange løsninger når så mye av skogen er borte», sier rådgiveren hos Statsforvalteren i Innlandet som behandler statsaksjeselskapet Nye Veiers hogst av 2,5 dekar skog i Åkersvika naturreservat utenfor Hamar i 2018-19. Først for en måned siden ble det sendt søknad om å legge to nye spillvannsledninger gjennom reservatet, som er viktig for mange fuglearter. Søknaden ble avslått, og Statsforvalteren vurderer politianmeldelse, skriver Nationen. Nye Veier AS ble opprettet av Samferdselsdepartementet i 2015 for å forsere byggingen av veier de mener har høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men selskapet har fått kritikk for ikke å vektlegge naturmangfold tungt nok i regnestykkene.



JULIAN ASSANGE KAN ANKE sin utleveringssak til britisk høyesterett. Det har High Court i London avgjort i dag, en måned etter at den samme retten bestemte at Wikileaks-gründeren skal utleveres til USA, der han risikerer å sitte resten av livet i fengsel for å ha spredd lekkede dokumenter fra det amerikanske forsvarsdepartementet. Høyesterett kan fortsatt velge å ikke behandle anken, skriver The Guardian.



SKEIV OPPSTANDELSE: Rundt 125 personer tilknyttet Den katolske kirke i Tyskland, inkludert tidligere og nåværende prester, kom søndag ut i sosiale medier som homofile og skeive under hashtagen «OutInChurch». Kampanjen har lansert syv krav til Den katolske kirke, deriblant at kirken tar et oppgjør med «utdaterte uttalelser» om seksualitet og kjønn, at LHBTQ-personer får delta i kirkens aktiviteter og ikke diskrimineres i ansettelsesprosesser, og at de gis lik adgang til de hellige sakramentene, som prestevielse og ekteskap, som andre personer. Vatikanet vedtok i fjor at katolske prester ikke får velsigne likekjønnede ekteskap.



