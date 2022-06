Nato-enigheten: Sverige med «hardere tak mot terrorister», uklarheter gjenstår

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

SVERIGE OG FINLAND DEFINERER Kurdistans arbeiderparti (PKK) som en terroristorganisasjon, forplikter seg til å ikke støtte deres syriske søsterparty PYD eller Gülen-bevegelsen, fjerner begrensninger på våpeneksport til Tyrkia og lover blant annet å effektivt ekspedere tyrkiske krav om utlevering av terrormistenkte, i gjengjeld for at Ankara dropper sitt veto mot de nordiske landenes Nato-medlemsskap. Tyrkiske statsmedier kaller avtalen som ble inngått på Nato-toppmøtet i Madrid i går en stor seier for Erdoğan-regimet. Det etableres et samarbeidsorgan på alle politiske nivåer for implementering av tiltakene, men flere spørsmål om hva de innebærer i praksis forblir ubesvart, mener SVT-kommentator. Blant annet hva […]