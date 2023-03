Natanyahu kan bli tvunget til retrett

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

AN BLI TVUNGET TIL RETRETT: I ettermiddag er det ventet at statsminister Benjamin Netanyahu kommer til å bøye av og kunngjøre en form for stans i ferden mot lovendringer som både opposisjonen og deler av hans eget parti regner som anti-demokratiske. Det skjer i så fall etter en kveld, natt og formiddag der protestene mot Netanyahu har lammet både infrastruktur og næringsliv. Da Netanyahu i går kveld sparket forsvarsminister Yoav Gallant (av den liberale avisa Haaretz beskrevet som «en av de få seriøse og kompetente ministrene i regjeringen») – fordi han opponerte offentlig mot prosessen – tok mange tusen israelere spontant til gatene […]