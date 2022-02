Russlands invasjon av Ukraina fortsetter. Verdens øyne er særlig rettet mot Kyiv, som angripes med raketter og er i ferd med å bli inntatt av russiske hærstyrker. Myndighetene i Ukraina sier de forbereder seg på at russerne angriper med mål å fjerne regjeringen.



Allerede tidlig i dag ble det meldt om større eksplosjoner og soldater som hadde nådd utkantene av byen. Reportere fra såvel Aftenposten som internasjonale medier har senere rapportert om skyting flere steder av byen, inkludert i nærheten av regjeringskvartalet.



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager Russland for å ikke skille mellom militære og sivile mål, og har bedt Vladimir Putin om å returnere til forhandlingsbordet. Det avvises av Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, som ifølge New York Times ikke tror på at Kyiv er villige til å diskutere en nøytral status. Russland står dermed fast ved målet om regimeskifte. Kreml hevdet i 14-tida at Putin er villig til russiske forhandlinger med Ukraina i Minsk, men det er så langt ingenting som tyder på at han faktisk ønsker å stanse angrepskrigen.



Zelenskyj sa i dag tidlig at han er informert om at han er pekt ut som det høyest prioriterte målet, men avviser at han vil forlate landet. Også presidentens familie, som befinner seg på et ikke spesifisert sted i landet, skal være et høyt prioritert mål. Han anklager ifølge Reuters EU og Vesten for å ikke gjøre mer for å stanse krigen og henvender seg til befolkningen i landene om å protestere.



Lokale myndigheter i Kiyv har bedt innbyggerne i bydeler inntatt av russiske soldater om å holde seg inne og ikke konfrontere dem. Samtidig har det ukrainske forsvarsdepartementet oppfordret folk om å ta i bruk improviserte bensinbomber – «molotovcocktails» – for å forsvare seg.



Også i flere andre byer i Ukraina meldes det om rakettangrep og flyalarmer. Flyktninghjelpen sier minst 100 000 har forlatt sine hjem, og flere tusen har krysset grensene til naboland i vest. Deler av Ukraina skal være i ferd med å gå tom for mat, brensel og medisiner, og FN frykter ifølge Reuters at flyktningesituasjonen brått kan forverres.



Tyrkia har avvist Ukrainas anmodning om å sperre Bosporus-stredet for russiske krigsskip. Nato-landet mener seg bundet av internasjonale traktater.



En sterk scene utspilte seg direkte på BBC News i dag da kanalens medarbeider Olga Malchevska fikk opp bilder av en utbombet boligblokk i Kyiv på skjermen og innser at det er hennes eget hjem.

«Surrealistisk» – «utenkelig» «som å våkne i et mareritt» – «Putin er en gal, maktsyk mann» – «ukrainere vil kjempe» – «Stopp Putin – stopp krigen». Slike vendinger gikk igjen da vi intervjuet russere og ukrainere som demonstrerte utenfor den russiske ambassaden i går. Les vår reportasje her. Også i flere russiske byer har det vært oppsiktsvekkende kraftfulle, folkelige markeringer mot krigen. Demonstrantene er møtt med til dels brutale reaksjoner fra politiet. En menneskerettighetsorganisasjon sier minst 600 demonstranter ble arrestert i Moskva i går.

Både USA, Japan og Australia annonserte nye sanksjoner mot Russland i natt. De tar sikte på å lamme både staten og landets elite finansielt og hindre russerne å importere teknologi som kan utnyttes militært.



Også EU-ledere ble i natt enige om nye sanksjoner. I tillegg til å ramme russiske banker og andre selskaper, vil EU innføre reisebegrensninger og fryse personlige bankkontoer til medlemmer av Dumaen og det russiske sikkerhetsrådet. Det samme gjelder hviterussiske myndighetspersoner som har vært involvert i å la Russland bruke landet som oppstillingsplass for invasjonsstyrkene, skriver The Guardian.



Utenriksminister Anniken Huitfeldt har i dag møtt den russiske ambassadøren til Norge, Teimuraz Ramishvil, og krevd stans i krigshandlingene. «Russland har sagt at de ikke ville invadere Ukraina. Det viste seg å være en løgn. Det sa jeg til ham», sier Huitfeldt til VG.



Russisk energisektor er i stor grad spart for vestlige sanksjoner. Blant annet av hensyn til land i den tredje verden som er avhengig av å importere gjødsel og matvarer fra Russland har det så langt heller ikke vært aktuelt å sperre Russland ute av det nær verdensomspennende finansnettverket som fasiliteter global handel (SWIFT). India er blant landene som skal være i ferd med å undersøke muligheten for å opprette egne betalingsløsninger for handel med Russland.



Krigen i Ukraina illustrerer at fossilt brensel ikke bare driver klimaendringer, men også innebærer geopolitisk risiko: Der fornybar energi gjerne produseres lokalt, kontrolleres mye fossil energi av despoter og totalitære regimer. Å være avhengig av fossilt brensel er å være avhengig av land som Russland og Saudi-Arabia. Dermed mener flere at Putins krig først og fremst bør få europeiske politikere til å sette fart på det grønne skiftet, skriver vi i ukas utgave av klimaspalten Elendig Fredag.

SVERIGE BURDE GJORT MER: Den svenske corona-kommisjonen har konkludert med at landet burde valgt mer kraftfulle og inngripende tiltak mot smitten i februar og mars 2020. Kommisjonen kritiserer også landets regjering for å ha vært for underlegne i forhold til folkehelseinstituttet og ikke ta ledelsen i alle deler av pandemi-håndteringen, skriver SVT. Kommisjonen anerkjenner samtidig at det sterke innslaget av frivillighet i smittevernarbeidet gjorde at innbyggerne beholdt mer personlig frihet enn i mange andre land.



POLITIMENN BURDE GJORT MER: Tre tidligere politimenn i Minneapolis er funnet skyldig i å neglisjere livsfaren George Floyd befant seg i da han ble anholdt av en av deres kollegaer i 2020. De tre politifolkene befant seg på stedet da Floyd ble drept av at kollegaen satte seg på ham med et kne mot halsen, slik at luftveiene ble sperret, og krenket Floyds menneskerettigheter ved ikke å gripe inn mot det som skjedde, mener retten. Floyd var mistenkt for å ha brukt en forfalsket 20-dollarseddel i en butikk da han ble pågrepet, og saken har fått stor symbolverdi for amerikanere som protesterer mot politivold mot svarte. Dagens dom er ventet å føre til et sterkere søkelys på hvordan amerikanske politifolk blir opptrent i å håndtere kollegaer som går ut over sine mandater, skriver Washington Post.

