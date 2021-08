Tegninger og karikaturer har alltid vært en integrert del av nyhetsformidlingen. På sitt beste destillerer de nyhetsbildet ned til tankevekkende kommentarer eller treffende analyser av aktuelle hendelser.

Derfor har Filter Nyheter siden oppstarten brukt avistegninger aktivt – både digitalt og i papirmagasinet. Tegninger har fungert som illustrasjoner til våre artikler og forklaringsvideoer, men også som selvstendige bidrag. Samtlige av våre papirmagasin-forsider er illustrerte.

Men vi vil gjerne gjøre mer – og vi vil gjøre det digitalt. Derfor satser Filter Nyheter nå enda mer på tegninger. For å sikre at tegninger og karikaturer forblir en viktig del av nyhetsformidlingen, vil vi finne en form som fungerer godt på nettet.

– Avistegninger er er en unik form for kommentarjournalistikk. Gjort på riktig måte, kan satiretegninger og krasse illustrasjoner nå et større publikum enn nyhetsartikler og få fram perspektiver som drukner i reportasjeform. Samtidig virker det som at tegninger ennå er papiravisenes domene i Norge. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier redaktør Harald S. Klungtveit.

Filters egen hustegner Pål Nordseth er ansvarlig for satsingen videre. Mandag denne uka satt han hjemme og fulgte desperasjonen i Afghanistan:

Illustrasjonen er et klassisk eksempel på hvordan tegning kan fungere som viktig journalistikk.

– Det er gledelig at Filter satser i en tid der satiretegning og illustrasjon – med enkelte, prisverdige unntak – er på vikende front i den tradisjonelle pressen. Heldigvis er Filter med sine begrensende ressurser med på å forlenge den ærerike tradisjonen journalistikken har for satiretegning, sier Nordseth.

Filters satsing på tegninger skal i første omgang gå over fire måneder – og redaktør Harald S. Klungtveit håper og tror dette blir tatt godt imot fra eksisterende og nye lesere. Heldigvis har avisa fått litt støtte fra Fritt ord, men som alltid er det Filters støttespillere som gjør det mulig å drive denne journalistikken videre.

