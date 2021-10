– Helt tragisk, trist og uforståelig.

Oussama Tlili er styreleder ved Kongsberg Islamsk kultursenter, Kongsbergs eneste moské.

I går sto Tlili på sidelinjen og så på barna spille fotballkamp, da han først hørte at en mann gikk rundt med pil og bue i Kongsberg sentrum. Han fulgte utviklingen i lokalavisa, mens politiets helikoptre fløy over dem. Det eskalerte fort, forteller han, og kort tid etter var flere bekreftet omkommet.

På nåværende tidspunkt har politiet bekreftet at fem personer er drept og tre er skadet.

37 år gamle Espen Andersen Bråthen er siktet for drapene. Bråthen har dansk statsborgerskap fordi mor er dansk, men han ble født i Norge og har etter alt å dømme bodd i Norge hele livet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyste torsdag ettermiddag at drapene i Kongsberg framstår som en terrorhandling, og bekreftet samtidig at siktede er kjent for PST fra tidligere. PST tok samtidig forbehold om at etterforskningen skal avklare nærmere hva angrepet var motivert av.

Erklærte seg som muslimsk konvertitt

Bråthen har ikke vært registrert som arbeidstaker i løpet av sitt voksne liv. Venner av Bråthen har fortalt til blant andre VG at Bråthen har slitt med psykiske vansker gjennom mange år.

I 2017 la Bråthen ut videoer på YouTube der han erklærte seg som muslimsk konvertitt og brukte illevarslende formuleringer: «Hei. Jeg er en budbringer. Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her dere vil? Og til alle som har lyst til å gjøre opp for seg selv, så er tiden inne. Bær vitne til at jeg er muslim».

Videoene ledet til at en barndomsvenn kontaktet politiet i desember samme år. I bekymringsmeldingen skriver vennen, ifølge VG, at Bråthen kan være «desperat etter å gjøre nesten hva som helst» og at vennen frykter at «noe helt forferdelig skal skje». «Jeg mener at her bør man virkelig se varsel-lampene blinke og dette bør komme på en høy agenda å få hjelp til denne mannen», het det i meldingen til politiet.

Ifølge Sør-Øst politidistrikt har bekymringsmeldinger knyttet til den nå drapssiktede mannens radikalisering blitt fulgt opp, men det er ikke kjent hva oppfølgingen har bestått av eller hvordan rollefordelingen har vært mellom helsevesenet, politiet, PST og andre etater. Det skal ikke ha kommet bekymringsmeldinger i 2021.

– Kunne ingenting om islam

For fire-fem år siden besøkte Bråthen moskéen to eller tre ganger, ifølge styreleder Tlili. Styrelederen sier det ikke er mange skandinavere i moskéen, så han husker som regel de få som er innom. Møtet med Bråthen gjorde inntrykk på ham. Tlili spurte om hvorfor han var interessert i islam, og ønsket ham velkommen.

– De gangene Espen var innom her var gjerne etter jobb. Jeg spurte om han var en ny muslim, men jeg skjønte fort at han kunne ingenting om islam. Han manglet kunnskap om grunnleggende ting som vask og utøvelse av bønn. Jeg tenkte det er bra han er muslim, men jeg vet ikke hvor mye muslim han er. Det var førsteinntrykket mitt. Etter hvert skjønte jeg at vedkommende mer eller mindre trengte hjelp, forteller Tlili til Filter Nyheter.

Tlili mener Bråthen snakket usammenhengende og sporadisk.

– Jeg husker ikke detaljer, men jeg oppfattet ham ikke som frisk. Vi hadde ingen normal samtale om et tema, det var mer tanker i hans hode. Man ser med en gang når noen trenger hjelp, sier han.

– Når man vet det var han som sto bak den grusomme handlingen, så er det tankevekkende.

– Hadde du inntrykk av at han var ekstremistisk?

– Nei, overhodet ikke. Det var ikke noen trusler mot noen, ikke uttalt noe i den retning.

Tlili beskriver onsdagen som en trist kveld. Han visste ikke hvem det kunne være eller hvem ofrene var.

– Det er trist uansett, men å knytte dette til islam er tristere. Hadde det vært en praktiserende muslim vi kjente godt, så kunne vi gått i tenkeboksen. Men når han påstår at han er muslim, så er det ekstra belastende for muslimer og islam.

– Vi har ikke noe forhold til ham. Han var ikke aktiv, ikke fast besøkende, sier styrelederen.

Fredrik Neumann er oppnevnt som Bråthens forsvarer. Advokaten har ingen kommentar til påstandene som framkommer i denne saken. Han sier at klienten hans har forklart seg i detalj og svart på spørsmål fra politiet, samt at han erkjenner de faktiske forhold. Klienten har ennå ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld. Bråthen fremstilles for fengsling fredag.

Flere politisaker i fjor

Bråthen ble 29. mai 2020 ilagt besøksforbud mot sine foreldre etter at han skal ha tatt seg inn i huset deres og nektet å forlate det en periode, før han kom med en drapstrussel mot sin far og la igjen en funksjonell Colt revolver på foreldrenes sofa.

Besøksforbudet ble senere forlenget av tingretten, til å gjelde til 29. november 2020.

Bråthen skal også ha vært i kontakt med politiet ved andre anledninger i fjor.

37-åringen skal ikke være dømt for alvorlige forbrytelser tidligere. I 2012 ble mannen dømt til betinget fengsel for et innbrudd i Norsk bergverksmuseum i Kongsberg og for å ha kjøpt og røyket hasj. I dommen i saken framgår det at mannen for lang tid tilbake er dømt for lignende forhold som i tyverisaken.

Styreleder: – Uakseptabelt

Torsdag er det stillhet som preger Kongsberg. Butikker og gater er sperret av. For moskélederen som egentlig skulle reise bort, har alt gått i ett. Han anslår at omtrent 10-12 ulike journalister fra både Norge, Sverige og Danmark har forsøkt å ringe ham.

Mens telefonen ringer igjen, sier Tlili avslutningsvis at det er viktig for ham å formidle at hele Kongsberg er rammet.

– Dette er tragisk, og vi fordømmer det. Uansett hvem som står bak er det uakseptabelt.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Vil arbeidsplassen din støtte Filter Nyheter? Send en epost til [email protected] eller besøk denne nettsiden for mer informasjon.

Våre bedriftsabonnenter får fire utgaver av Filters papirmagasin til kontoret hver måned for 3000 kroner i året.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.