Mistenker at Trump lagrer info om atomvåpen: Derfor raidet FBI Mar-a-Lago

POLITIRAZZIAEN PÅ DONALD TRUMPS landsted Mar-a-Lago i Florida denne uka var utløst av en mistanke om at ekspresidenten lagret dokumenter med topphemmelig informasjon om atomvåpen og de høyeste nivåene av sikkerhetsgradering. Det opplyser kilder med innsikt i FBI-raidet til Washington Post, uten at det er klart hvilke våpen det dreier seg om eller om agentene fant det de lette etter. USAs justisminister Merrick Garland kunngjorde i natt at han personlig hadde godkjent razziaen etter at flere forsøk på å hente ut dokumentene Trump tok med seg fra Det hvite hus på mindre invaderende måter hadde mislyktes. Etter at ekspresidenten hevdet […]