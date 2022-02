Da de såkalte «Freedom Convoy»-demonstrantene som har lammet byer og grenseoverganger i Canada satte opp en donasjonsside på den amerikanske crowdfunding-plattformen GiveSendGo, strømmet pengene inn – over 8 millioner dollar fra titusener av privatpersoner. De fleste av dem kanadiske og fra USA, men også en håndfull norske.

Da GiveSendGo ble hacket av aktivister denne uka, og listen over donorer ble tilgjengeliggjort for journalister, kom det fram at 125 nordmenn har donert til kampanjen «Freedom Convoy Fundraiser». I tillegg har hvertfall ni bidratt til «Adopt a Trucker»-kampanjen. Donasjonene fra de norske giverne varierer mellom 10 og 500 amerikanske dollar.

«Help us Lord»

Filter Nyheter har fått innsyn i databasen via DDoSecrets, en portal for lekkede dokumenter.

Databasen viser at de fleste nordmennene føyde på korte hilsninger til de kanadiske demonstrantene, som i hovedsak protesterer mot kanadiske smitteverntiltak. «This is our last and only chance, help us Lord!» skriver en vestlending. «You guys are saving the world from corrupt politicians and the crazy WORLD ECONOMIC FORUM!» skriver en mann bosatt i et av Oslos dyreste strøk, som har donert 500 dollar. «Hail the mighty WARCAMPAIGN! Freedom!» skriver nok en nordmann.

«The global revolution has started» skriver Peter Todorow, som er medlem av styret i Gjøvik Fremskrittsparti og har sendt kanadierne 100 dollar som privatperson.

Overfor Filter Nyheter avfeier han et premiss om at demonstrasjonene har påført samfunnet stor skade. Nyhetsbyrået Reuters har gjengitt estimater om at bilindustrien alene har tapt 850 millioner dollar ved at kanadiske deler ikke har kunnet blitt fraktet til fabrikker i USA via en grensebro som var blokkert i flere døgn.

– Det er bare tullprat fra fake news-medier som ikke støtter frihet. Jeg følger en rekke andre kanaler som viser at demonstrantene er fredelige og ikke skaper trøbbel, sier Todorow.

Konto ble frosset

Han tror heller ikke på påstander fremsatt i det kanadiske parlamentet om at «Freedom Convoy»-demonstranter har veivet med nazi-flagg, og viser til sin oppvekst i det kommunistiske Bulgaria for å forklare at han kanskje gjenkjenner totalitære tendenser bedre enn den jevne nordmann.

– Ikke engang der forsøkte man å presse folk som ikke ville det, til å ta vaksiner. Eller nekte enkelte å gå på restaurant. Jeg vil derfor støtte alle bevegelser, også i Norge, som prøver å innføre totalitære regimer, sier han.

Pengene har neppe havnet i konvoi-aksjonistenes hender. Myndighetene i delstaten Ontario fikk 10. februar en rettskjennelse på at bankkontoen knyttet til GiveSendGo-kampanjene ble frosset.

En tidligere innsamlingsaksjon på en annen crowdfundingplattform – GoFundMe – ga et resultat på 10 millioner dollar før plattformen valgte å avslutte den og refundere pengene. Begrunnelsen var at «frihetskonvoien» hadde utartet fra fredelig demonstrasjon til okkupasjon, og politiet varslet om voldshendelser og annen kriminalitet blant demonstrantene.

Vil demonstrere i Oslo

Lørdag er det ventet en liknende aksjon i Oslo. Aktivister bak «Freedom Convoy Norway» ville først føre deltakernes kjøretøyer inn i Oslo sentrum for å markere seg foran Stortinget, en det er usikkert hvor mange som vil delta.

Etter at politiet satte ned foten mot en aksjon som potensielt kunne skape store problemer for fremkommeligheten, blant annet til nødetatene, bestemte de norske aksjonistene seg for å gjennomføre demonstrasjonen utenfor NRK på Marienlyst. I dag skriver de på sin Facebook-gruppe at de likevel vil ta seg til Stortinget dersom «kravene» deres ikke imøtekommes av norske myndigheter. Det dreier seg blant annet om at det ikke skal innføres koronapass.

Som kjent ble alle norske smittevernregler avviklet 12. februar.

Foto: Mosbo6, CC BY-SA 4.0