Mike Pence stevnes i etterforskning mot Trump

MIKE PENCE STEVNES AV spesialetterforskeren som gransker hvordan Donald J. Trump og hans team forsøkte å underminere resultatet i presidentvalget i 2020. Det innebærer at Trumps egen visepresident pålegges ved lov å gi innsyn i dokumenter og avgi vitnesbyrd om det som skjedde – en spesiell situasjon, også fordi Pence og Trump er potensielle motstandere i kampen om å bli republikansk presidentkandidat i 2024.

Stevningen skal ha blitt levert nylig, etter lange forhandlinger mellom spesialetterforskeren og Pences advokater, men det er uklart om det betyr at Pence har motsatt seg å frivillig vitne mot sin tidligere sjef. Det er også uklart hvilken informasjon spesialetterforskeren ønsker å få ut av Pence, eller om han som eks-visepresident vil hevde seg immun mot slike stevninger og ta en potensielt lang kamp i rettssalen. ABC News/AP News/Washington Post



DEN KINESISKE BALLONGEN som ble skutt ned i USA forrige uke var definitivt utstyrt for å spionere, sier Utenriksdepartementet etter at