Mike Pence kan bli Trumps motkandidat i president-primærvalgkampen

OPPSIKTSVEKKENDE ENTYDIG OM TAIWAN: USAs president går uvanlig langt i å insinuere at landet vil bruke militærmakt for å forsvare Taiwan dersom øystaten i Sørøst-Asia blir angrepet av Kina. Under en pressekonferanse i Tokyo i dag svarte Joe Biden uten forbehold «ja» på direkte spørsmål fra pressen om han er innstilt på å involvere seg militært for å forsvare Taiwan dersom det blir nødvendig, etter oppsparket «du involverte deg ikke i Ukraina av åpenbare årsaker». Det skriver New York Times. Historisk har amerikanske presidenter vært nøye med å beholde en viss strategisk tvetydighet om hvilke forpliktelser landet anser å ha overfor den demokratiske utbryterstaten Beijing mener skal gjenforenes med fastlands-Kina (fin oppfriskning av konflikten fra BBC her). Som de har fått god rutine på under Biden var Det hvite hus raskt ute med avklaringen om at «USAs formelle standpunkt ikke er endret». Med klassisk sabelrasling sendte Kina 14 jagerfly inn i taiwansk luftforsvarssone i går, dagen da Biden ankom regionen.





NORTURA-HACKING VAR RUSSISK: Hackingen som rammet den norske kjøttprodusenten Nortura rett før jul i fjor, ble utført ved en metode som er kjent fra russiske hackere. Selskapet vet hvilken hackergruppe som sto bak, men holder det for seg selv av hensyn til etterforskningen, avslører selskapets konsernsjef Kjell Rakkenes overfor TV 2 i dag. Han sier også at angrepet var så alvorlig at det en stund så ut til å kunne true matsikkerheten i Norge, fordi det ikke var mulig å motta slaktedyr så lenge IT-systemene var nede: «Det var noen dager hvor vi hang etter neglene over stupet, og var usikre på hvorvidt vi skulle klare å komme opp igjen over nyttår i produksjon». Rakkenes deltar i dag på den såkalte Paranoia-konferansen om digital sikkerhet i Oslo.



PROXY-KRIG MELLOM TIDLIGERE «RUNNING MATES»: Som president hadde Donald J. Trump en svært lojal undersått i Mike Pence, men nå går eks-visepresidenten langt i å åpne for selv å stille som kandidat i den neste republikanske president-primærvalgkampen. Det selv om det kan bety at han må stille mot sin tidligere sjef. Etter Kongress-stormingen i januar i fjor har Pence ved flere anledninger markert avstand mot Trumps forsøk på å undergrave resultatet i 2020-valget, og endatil deltatt i en markering til minne for drapsofferet under den høyreekstreme Charlottesville-demonstrasjonen (der Trump selv var opptatt av at «det er bra folk på begge sider»). I dag stiller han opp i Georgias primærvalgkamp for å støtte sittende guvernør Brian Kemp, som er et av Trumps yndete hatobjekter for sin manglende støtte til konspirasjonsteoriene om valgjuks for to år siden (mens Kemps motkandidat er en av Trumps sterkeste støttespillere). Pence er fullstendig klar over symbolikken i å dra til Georgia, sier en av hans medarbeidere til New York Times. Og Trump selv legger ikke lenger skjul på at mellomvalgene er blitt en stedfortrederkrig mellom de to valgvinnerne fra 2016: «Now, desperate to chase his lost relevance, Pence is parachuting into races, hoping someone is paying attention. The reality is, President Trump is already 82-3 with his endorsements, and there’s nothing stopping him from saving America in 2022 and beyond», sier Trump via sin talsmann.





RUSSISK FN-TOPP TREKKER SEG: Lederen for den russiske FN-delegasjonen i Geneve, Boris Bondarev, skal ha trukket seg fra vervet i protest mot krigen i Ukraina. Den britiske avisa The Times melder at Bondarev skriver i et avskjedbrev at krigen er «blodig, dum og fullstendig unødvendig», en «kriminell handling mot det ukrainske folket», at den vil ødelegge både russisk økonomi og «alle håp og fremtidsutsikter mot et velstående, fritt samfunn» og at han er «lei av løgnene og uprofesjonalismen» i det russiske utenriksdepartementet.



Fortsatt god mandag! Hilsen Filter-redaksjonen



Foto: CBP Photography (public domain)