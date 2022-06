Mener Johnson er «ute innen ett år»

USIKKER GRUNN FOR JOHNSON: Etter at Storbritannias statsminister Boris Johnson overlevde mandagens mistillitsforslag i Det britiske underhuset med 211 mot 148 stemmer, mener flere partifeller at De konservatives leder går en uviss tid i møte. Hele 41 prosent av parlamentsmedlemmene fra hans eget Tory-parti stemte for å kaste ham – en større mistillit enn den Theresa May møtte i 2018 og som ledet til at hun gikk av et halvt år senere.

«Jeg ville ha ansett stillingen min som fullstendig uholdbar dersom mer enn en tredjedel av mine egne parlamentsmedlemmer på noe tidspunkt hadde stemt imot meg», skriver tidligere utenriksminister og Tory-leder William Hague i Times i dag. Det skotske Tory-medlemmet Stephen Kerr mener Johnsons renommé «utvilsomt» er skadet etter avsløringene om fester i Downing Street under pandemien og at det er uvisst «hvor lenge statsministeren kan fortsette». Tory-medlem og leder av etterretnings- og sikkerhetskomitéen Julian Lewis anklager statsministeren for å tenke at «han og hans favoriserte venner kan se bort fra regler som andre må følge».

Usikkerheten rundt landets valgte leder fikk det britiske pundet til å dale på børsen i dag. Heller ikke dagens forsider hos de største britiske avisene er til stor trøst – én avis advarer om at statsministeren er «ute innen ett år». Johnson selv uttalte imidlertid i dag tidlig at gårsdagens resultat tillater regjeringen å sette en strek over «partygate» og fokusere på det velgerne er opptatte av, som å kutte statlige utgifter.





KOLERA-ALARM I UKRAINA: Råtnende lik og søppelberg forurenser drikkevannet i den russisk-okkuperte byen Mariupol og gjør innbyggerne utsatte for kolera, dysenteri og andre bakteriesykdommer, ifølge en talsperson for byens ledere som for tiden er i eksil. På ukrainsk TV mandag fortalte talspersonen at de russiske myndighetspersonene som nå styrer Mariupol nylig innførte karantene for byens innbyggere. «Lik råtner under ruinene av hundrevis av boligblokker. Og det forgifter bokstavelig talt luften», skrev byrådet i en oppdatering på Telegram og advarer om at ytterligere tusener av sivile liv kan gå tapt dersom byen får et ukontrollert kolerautbrudd. Varmere vær og mangelen på rent drikkevann og fungerende sanitæranlegg øker faren for smittsomme sykdommer i byen som er i ruiner etter lang tids russisk bombardement. Også Verdens helseorganisasjon har advart om smitterisikoen og har sendt koleravaksiner til Ukraina for å forebygge mulige utbrudd.





NEI TIL SAS FREMOVER: På en pressekonferanse i dag ble det klart at den svenske regjeringen godtar å omgjøre 20 milliarder svenske kroner i gjeld til aksjer i flyselskapet SAS. Samtidig uttaler næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson at Sverige ikke vil investere mer kapital i selskapet i tiden fremover og at de «mest sannsynlig» ikke kommer til å være en langsiktig eier av selskapet. I dag er eierandelen til den svenske staten på drøye 20 prosent. SAS, som også måtte reddes av svenske myndigheter under covid-19-pandemien, har gått med milliardunderskudd så langt i år. Med restruktureringsplanen SAS Forward har selskapet mål om å kutte kostnader for 7,5 milliarder svenske kroner i året.





«EVAKUERT» TIL KOLA-HALVØYA: Siden den russiske invasjonen 24. februar i år har over én million ukrainere blitt evakuert eller deportert til Russland. Over 400 av disse kan befinne seg like ved den russiske grensen til Norge. Den britiske nettavisen I har identifisert 66 innkvarteringssteder for ukrainere i Russland, der 20 av disse ligger i Murmansk-området. Menneskerettsorganisasjoner ber norske myndigheter finne ut om ukrainerne har blitt sendt dit mot sin vilje. Les mer i denne artikkelen her.

