Massedrapsmann i California død etter politiaksjon

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

GJERNINGSMANNEN SOM åpnet ild mot en månenyttårsfeiring i Monterey Park i California i USA, drepte ti mennesker og skadet omtrent like mange, er selv død etter å ha skutt seg idet politiet brøt seg inn i en varebil der han beleiret seg. Han er identifisert som 72 år gamle Huu Can Tran. Motivet bak ugjerningen er ikke kjent. Flere drap skal ifølge politiet ha vært avverget ved at to personer overmannet gjerningsmannen ved en tilsvarende feiring i nabobyen Alhambra, og tok fra ham våpenet – en halvautomatisk pistol med et ekstra stort magasin – før han klarte å rømme. Los Angeles TimesMILITÆRREGIMET I BURKINA […]