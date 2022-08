Trump må svare på spørsmål under ed

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

KALT INN TIL AVHØR: I dag har statsadvokatens kontor i New York kalt inn Donald Trump til å svare på spørsmål under ed. Dette beskrives som et avgjørende øyeblikk etter en treårig sivil etterforskning ledet av statsadvokaten i New York, Letitia James. (Avhøret har dermed ikke tilknytning til FBIs ransaking av boligen hans for to dager siden.) Siden mars 2019 har James’ advokater undersøkt om Trump Organization feilaktig har blåst opp verdien av hans egne hoteller, golfklubber og andre eiendeler. Dette for å sikre seg gunstige lån og forsikring, samt skattefordeler. I den forbindelse har James bedt Trump om å sende inn relevante dokumenter, noe […]