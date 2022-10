Lula da Silva seirer i Brasil

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA HAR VUNNET siste runde i presidentvalget i Brasil med 50,9 prosent av stemmene. Ytre høyre-presidenten Jair Bolsonaro blir den første i landets historie som taper et gjenvalg, etter blant annet å ha mistet 700 000 av sine innbyggere til covid og forårsaket en avskogingskatastrofe i Amazonas. De svært raskt innkommende gratulasjonene fra demokratiske lands statsledere reflekterer frykten for at han kan komme til å bestride resultatet. Bolsonaro har lenge fremmet påstander om at valgmedarbeidere jukser ved stemmeopptellingen.

Da Silva gjør comeback etter tidligere å ha ledet Brasil fra 2003 til 2010. Han ble i 2018 fengslet for korrupsjon og kunne derfor ikke delta i valget det året, men løslatt året etter etter at Høyesterett fastslo at anklagene var politisk motiverte. 77-åringen har blant annet gått til valg på å reversere liberaliseringen av håndvåpenlover. The Guardian/New York Times