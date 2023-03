Lukasjenkos argeste fiende dømt til 15 års fengsel

DØMT TIL FENGSEL IN ABSENTIA: Den belarusiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja er dømt til 15 års fengsel, melder det russiske nyhetsbyrået RIA, ifølge NTB. Tikhanovskaja, som de siste årene har levd i eksil i blant annet Polen og Litauen, var tiltalt for blant annet høyforræderi, konspirering for å gripe makten og for å ha ledet en ekstremistorganisasjon. Hun er kjent som en krass kritiker av det Putin-vennlige regimet til president Aleksandr Lukasjenko, og overtok rollen som opposisjonsleder etter ektemannen Sergej Tikhanovskij, som ble fengslet før valget i Belarus i 2020. Han ble senere dømt til 18 års fengsel i landet som kalles Europas siste diktatur.

200 000 RUSSISKE SOLDATER TAPT, IFØLGE NATO-GENERAL: Forrige uke sa Nato-general Christopher Cavoli at 200 000 russiske soldater enten er drept eller skadet. Russerne skal ifølge Cavoli også ha mistet 2000 stridsvogner, skriver