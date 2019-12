Dette er webversjonen av vårt nyhetsbrev. Meld deg på her:

BEREDSKAPSKRISA I NORD: Universitetssykehuset i Nord-Norge skal ha loggført åtte såkalte «uønskede hendelser» knyttet til pasienttransport det første døgnet etter at luftambulanseoperatøren Babcock satte fem maskiner –halvparten av luftambulanseflåten i nord – på bakken på grunn av tekniske problemer (ett fly er siden friskmeldt og satt tilbake i drift). Ifølge avisa Nordlys tok det i det ene tilfellet 28 timer og 49 minutter fra den akuttmedisinske kommunikasjonssentralen ble varslet til pasienten ankom sykehuset i Tromsø. Klinikkoverlege Mads Gilbert sier til VG at det bare er et «tidsspørsmål før liv går tapt» og at ringvirkningene av krisa, med lange køer på transport, rammer blant annet kreftpasienter og kronisk syke. Kritikken hagler nå mot Regjeringen, som lot Babcock overta luftambulanseberedskapen i nord i sommer etter en mye omtalt anbudsprosess (tidligere har det private selskapet Lufttransport drevet tjenesten i flere tiår). Helseminister Bent Høie mener kritikken mot anbudsprosessen bommer og sier alle hasteoppdrag har vært løst, men også at han ikke er fornøyd med situasjonen og håper på en bedring i løpet av et døgn.

APROPOS ANBUD: Selskapet som har vunnet rett til å drive selveste Bergensbanen de neste elleve årene, er Vy (tidligere NSB). Selskapets anbud var best både på kostnad og kvalitet, ifølge jernbanedirektør Kjersti Slotsvik.

HAKEKORS PÅ NASJONALDAGEN: Fredag var vi i Finland for å følge henholdsvis en nazimarsj og et svært urovekkende fakkeltog i Helsingfors, og for å se hvordan høyreekstremistenes «kupping» av nasjonaldagen arter seg etter forbudet mot Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Her snakker vi «sieg heil», swastikaer, nazistiske gjester fra Tyskland og et tusentalls apologeter. Les reportasjen her! (Du kan i hvert fall se på bildene)

VIL ØDELEGGE FOR BORIS: Britene går til stemmelokalene torsdag – alt tyder på at Det konservative partiet og statsminister Boris Johnson går seirende ut. På gjennomsnittet av målingene ligger toryene med 43 prosent oppslutning, mens Labour og Jeremy Corbyn halter ti prosentpoeng bak. Men der det britiske arbeiderpartiet med god grunn virker å ha gitt opp håpet om et flertall i parlamentet, klamrer de seg nå til det halmstrået som er taktisk stemmegivning for å ødelegge for Boris Johnson. Valgsystemet er i Storbritannia er enkelt, men nådeløst: Kandidaten med flest stemmer i en valgkrets, vinner mandatet. I flere kretser ligger det imidlertid an til svært hard konkurranse: The Observer presenterte søndag en stor oversikt med 50 valgkretser der velgerne – dersom de for eksempel er sterke brexit-motstandere og for all del vil unngå en femårsperiode med Boris Johnson bak rattet – bør vurdere å stemme på det partiet som har best sjanse til å danke ut toryenes kandidat. «A hung parliament represents our best chance of halting Britain’s steep decline», skriver gjestekommentator Will Hutton, som altså mener at et parlament uten noe tydelig flertall er landets beste sjanse akkurat nå. Les mer i vår korte oppsummering her.

JAKTEN PÅ KLIMAPLANEN: I påvente av regjeringens Store Klimaplan (det måtte gå 6 år?) fortsetter vi jakten etter en klimaplan på Stortinget. I et lengre intervju med SV-leder Audun Lysbakken forsøker vi å finne ut om partiets «Grønn ny deal» er en hel masse varm luft, eller om det ligger en gjennomtenkt, grønn industripolitikk i bunn. Les intervjuet og døm selv.

ETTERFORSKER TERRORPLANER: Norske bankers rutinemessige rapportering av mistenkelige pengetransaksjoner har utløst en internasjonal etterforsking av mulig terrorfinansiering. Pengeoverføringer til personer tilknyttet IS er blant det som nå undersøkes av PST og tysk politi i samarbeid, ifølge NRK. Etterforskningen vil trolig pågå i flere måneder og saken vil da opp for norske domstoler.

SVIR IKKE: Russland stenges ute fra alle store idrettsturneringer de neste fire årene som en følge av den store statsdopingskandalen som ble kjent i 2015 og landets manglende oppfølging av avsløringen i ettertid. Landet får dermed ikke stille i OL i Tokyo i 2020 eller fotball-VM i 2022. Det får imidlertid delta i fotball-EM neste år fordi det er ett av vertslandene, og i likhet med slik det ble gjort i Pyeongchang i fjor kan individuelle russiske utøvere stille i OL som «uavhengige». Linda Helleland, som er visepresident i verdens antidopingbyrå, WADA, sier hun er skuffet over at ikke Russland straffes hardere. «Det er ikke noen straff eller reaksjon som svir på noen som helst måte. Russland har fortsatt ikke sagt unnskyld, fortsatt ikke kommet med en innrømmelse en gang, i verdens største idrettsskandale vi har sett noensinne», sier hun til NRK.