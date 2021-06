ASYLMOTTAK I AFRIKA: Det danske Socialdemokratiet har fått hard kritikk fra både FN, EU, hjelpeorganisasjoner og europeiske sosialdemokrater for en lov som åpner for å sende asylsøkere til Afrika. Også Arbeiderpartiet i Norge foreslår å sende asylsøkere til et tredjeland utenfor Europa, for å behandle hele asylsøknaden der, skriver Dagens Næringsliv. I Aps partiprogram har de vedtatt at de vil «sørge for et samarbeid med trygge tredjeland utenfor EU».

Arbeiderpartiets forslag skiller seg noe fra sitt danske søsterparti. Der danskene vil sende alle asylsøkere som har nådd den danske grensen, for å stoppe spontan asyl, ønsker norske Ap kun å sende personer til et tredjeland hvis personen kan dokumentere å ha vært i landet før. Ap vil dermed at det fortsatt skal være mulig å søke asyl i Norge for dem som kommer direkte hit, men de vil prioritere kvoteflyktninger via FN-systemet.

Den danske regjeringen forsøkte å få til et samarbeid med Norge om å etablere et felles asylmottak i et tredjeland, noe Frp ønsket, mens Høyres justisminister Monica Mæland takket nei. I 2018 var Masud Gharahkhani, Aps innvandringspolitiske talsperson, i Danmark for å hente inspirasjon om blant annet innvandringspolitikken. Ikke alle i Arbeiderpartiet er overbeviste om en slik løsning, skrev VG den gang.

FRP-LEDER GIR SEG: Roar Wesche Juul går av som leder av Asker Frp fordi han savner et internt oppgjør mot homofobe holdninger. Juul har vært åpent homofil siden han var 20 år, men den siste tiden har han opplevd trakassering og hat mot LHBT-miljøer i lukkede forum for Frp-medlemmer. Når han har tatt opp utfordringen innad i Asker og partiet nasjonalt, hevder han å ha blitt møtt med bortforklaringer: «Det Frp gjør er å pakke inn homofobien sin i silkepapir og løfter ytringsfrihetskortet», sa han til lokalavisen Budstikka fredag ettermiddag.

I en e-post til NRK har Frp-leder Sylvi Listhaug skrevet at det er svært trist at han går av. Samtidig påpeker hun at Frp tar «fullstendig avstand fra hets».

BOMBING I IRAK OG SYRIA: Tidlig mandag morgen bombet USA våpenlagre ved to lokasjoner i Syria og én i Irak, skriver New York Times. Våpenlagrene ble brukt av iranskstøttede militser. Angrepet skal ha kommet som en reaksjon på flere droneangrep mot amerikanske baser i Irak, på ordre fra USAs president Joe Biden. USA har 2500 tropper i Irak som trener og rådgir irakiske styrker. Syrian Observatory for Human Rights meldt om at fem personer er drept og flere skadd, ifølge Al Jazeera.

IKKE EKSTRAVALG: Sveriges statsminister Stefan Löfven går av. «Et ekstravalg er ikke det beste for Sverige i den tilstanden vi nå er i», sa han på en pressekonferanse i dag kl. 10.15. Pandemien ville gjort det svært vanskelig å gjennomføre et ekstravalg nå i høst, ifølge ham.

Mandag for en uke siden var regjeringskrisen i Sverige et faktum, da Vänsterpartiets mistillitsforslag mot Löfven fikk flertall i Riksdagen. Riksdagen innleder nå såkalte «talmansrundor» for å sondere mulighetene for en ny regjering. Löfven vil lede en overgangsregjering til en ny regjering er på plass. På pressekonferansen sa Löfven at han og Socialdemokraterna er rede til å lede landet videre dersom Riksdagens talsmann Andreas Norlén peker på ham.

Den avgåtte statsministeren var ikke nådig i sin omtale av Vänsterpartiet på dagens pressekonferanse: «Det råder ikke tvil om at Vänsterpartiet er ansvarlig for dagens situasjon. De felte regjeringen uten å ha noe regjeringsalternativ».

Han viste til at regjeringen og støttepartiene tilbød Vänsterpartiet et kompromissforslag forrige helg, i forkant av avstemningen om mistillitsforslaget, som de valgte å se bort fra. Kompromissforslaget var at partene skulle få tid til å forhandle om de omstridte utleieprisene på nye boliger, som var punktet i overenskomsten mellom regjeringen og støttepartiene (Januaravtalen) som til slutt felte regjeringen. Vänsterpartiet skal ikke ha vært kjent med hvilken beskjed Löfven kom til å gi i dag, ifølge Dagens Nyheter.

Löfven beklaget også at støttepartiet Liberalerna avviste å reforhandle Januaravtalen. Det andre støttepartiet, Centerpartiet, foreslo onsdag å droppe punktet om utleiepriser i avtalen i et forsøk på å løse regjeringskrisen ved å komme Vänsterpartiet i møte. Men Liberalerna sto hardt på at de ikke lenger vil støtte en rødgrønn regjering, men heller vil danne en høyreregjering – også sammen med Sverigedemokratene. Les mer om partienes høye spill i regjeringskrisen og hvordan Sverigedemokratene splitter partiene her.

