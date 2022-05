LO-leder vil ha flertallsregjering – men Sp ser ikke vitsen med nye SV-samtaler

REGJERINGSUTVIDELSEN SOM VAR DØD VED ANKOMST: LO-leder Peggy Hessen Følsvik tok til orde for å ta SV inn i regjeringen da hun åpnet LO-kongressen i dag. Argumentet er behovet for en flertallsregjering i Norge, på grunn av krigen i Ukraina og forverringen av energi- og matkrisa som er skjedd etter at SV brøt regjeringsforhandlingene på Hurdal i fjor. Partiene ser ikke ut til å verke etter å sette seg ned for nye forhandlinger: SVs fungerende leder Kirsti Bergstø sier betingelsene for det må være «blanke ark» og at forutsetningene partiet ble møtt med på Hurdal legges vekk. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han fortsatt gjerne skulle hatt SV på laget, men tror ikke en utvidelse av regjeringen er nært forestående. Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener nye samtaler med SV er meningsløst. «SV valgte å reise selv i september på bakgrunn av deres politiske vurderinger. De er like i dag», sier Vedum til VG.

FORTSATT INGEN OLJEBOIKOTT: EUs diplomater har igjen forsøkt og igjen mislyktes med å bli enige om en sjette sanksjonspakke mot Russland. Det til tross for at flere ulike innganger til en boikott av russisk olje er diskutert, inkludert å begrense den til olje som importeres sjøveien og la rørledningene forbli åpne i en periode, skriver BBC News. Det er kjent at kystløse nasjoner som Tsjekkia og Slovakia har insistert på en lengre innfasingsperiode av boikotten, mens den ungarske statsministeren Viktor Orbán så seint som i forrige uke slo fast at han ikke engang ønsker at saken skal på bordet. Ungarerne har omtalt en boikott av russisk olje som «å slippe en atombombe på økonomien». EUs ledere er likevel ventet å vedta en russisk oljeboikott «i prinsippet» når de møtes senere i dag.



Mens diplomatene forhandler i Brüssel har russiske styrker inntatt Sievjerodonetsk, en nøkkelby for å ta over Donetsk-regionen. Der kontrollerer de en 100 meter lang stripe mens ukrainske soldater kjemper innbitt imot videre fremrykning, sier lokale myndigheter.



DYRERE Å VÆRE TYSKER: Den tyske inflasjonen var i mai på 7,9 prosent, høyere enn på noe annet tidspunkt siden gjenforeningen i 1990 og på nivå med inflasjonen under oljekrisa på 70-tallet. Det melder det tyske statistikkbyrået Destatis, ifølge DW. Det er særlig energiprisene (38,3 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor, på grunn av utfasingen av russisk energi) og matprisene (11,1 prosent høyere, blant annet på grunn av flaskehalser i forsyningslinjene) som drar det samlede inflasjonstallet opp. Avgiftslettelser på drivstoff vil bedre situasjonen noe i tiden som kommer, sier sjeføkonom i Berentsberg Bank til Tagesschau. I Europa som helhet er det ventet at inflasjonen vil bli på rundt 6 prosent i 2022.

FORVENTER RASKERE POLITIRESPONS: Nore og Uvdal kommune skriver til Justis- og beredskapsdepartementet at de er bekymret for at brannvesenet stadig oftere må løse politioppgaver som første oppmøtte på alvorlige hendelser, ifølge VG. Det gikk 48 minutter før politiet var tilstede etter at en person ble knivstukket og den såkalte plivo-alarmen (pågående, livstruende vold) gikk i numedalskommunen den 20. mai i år. Lokale brannmannskaper tok i mellomtiden hånd om gjerningsmannen. «Vi forventer at politiet har en bemanning som kan løse oppdrag på ulike kanter av regionen uten for lang responstid», skriver kommunen etter at departementet har bedt alle landets kommuner om innspill til hvordan politiet kan levere bedre tjenester til lokalsamfunnet.

