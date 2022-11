Colorado-skyteren arrestert for bombetrussel i fjor

22-ÅRINGEN SOM NATT til søndag drepte fem og skadet 25 på en LHBTQ-nattklubb i Colorado Springs, utløste i fjor sommer evakuering av et helt nabolag da han beleiret seg i et hus og truet med å utløse en hjemmelaget bombe. Likevel ble ikke statens «rød flagg»-lover utløst, slik at mannens våpen og ammunsjon kunne bli beslaglagt – et eksempel på hvordan lovgivning ment å forhindre dødelige skyteepisoder blir ignorert, mener grupper som jobber for strengere våpenlover i USA.

22-åringen ble overmannet av nattkklubbgjester, fratatt våpenet og slått ned med det før politiet ankom få minutter etter at skytingen startet. Gjerningsmannen, identifisert som Anderson Lee Aldrich, skal være barnebarnet til en politiker fra Det republikanske partiet som kalte 6. januar-angrepet «first shots fired against tyranny». Bestefaren er tidligere borgermester i Santee, byen liberale californiere omtaler som «Klantee», der en innbygger kom i politiets søkelys etter å ha gått på handletur med KKK-hette som «munnbind» under pandemien. San Diego Union Tribune/AP News/Reuters